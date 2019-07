Dopo 6 giorni, migranti sbarcano da Gregoretti. Li accoglieranno i vescovi ma anche Francia, Germania, Portogallo, Lussemburgo e Irlanda

Si sblocca dopo sei giorni la situazione dei migranti a bordo della Gregoretti: Matteo Salvini concede l’autorizzazione allo sbarco dei 116 avendo avuto la “certezza” che tutti verranno ridistribuiti in alcuni paesi europei e in strutture messe a disposizione dalla Cei. E dunque, “non saranno a carico dei cittadini italiani”. Ma il braccio di ferro sulla pelle di chi scappa dalla Libia non e’ finito: il ministro dell’Interno ha gia’ firmato il divieto d’ingresso, transito e sosta nelle acque italiane per la Alan Kurdi, la nave della ong tedesca Sea Eye che ha salvato 40 migranti a 30 miglia da Tripoli: “vadano in Tunisia, i porti italiani sono chiusi”. Dopo sei giorni costretti loro malgrado a bordo della nave della Guardia Costiera, i 116 migranti possono dunque toccare terra: verranno trasferiti inizialmente nell’hotspot di Pozzallo per le procedure di identificazione e successivamente saranno smistati nei cinque paesi dell’Unione europea che hanno dato la disponibilita’ ad accoglierli: Francia, che ne prendera’ 30, Germania, Portogallo, Lussemburgo e Irlanda. Cinquanta, invece, resteranno in Italia, ma non a carico dello Stato.

La Cei ha accolto la richiesta del Viminale e si fara’ carico dell’ “ospitalita’, dell’accoglienza e dell’assistenza anche legale di queste persone”, che andranno nella struttura ‘Mondo Migliore’ di Rocca di Papa, ai Castelli Romani. L’iniziativa, dice una nota dei vescovi, “si colloca in un orizzonte di collaborazione che vede lo Stato italiano e la Chiesa Cattolica compartecipi nell’assistenza e accoglienza dei migranti”. L’annuncio del via libera allo sbarco il ministro lo da’ in diretta Facebook. “Ci siamo presi qualche giorno di lavoro per stimolare e svegliare le coscienze, perche’ sono tutti bravi a fare i generosi con i porti degli altri, e ora posso dire che il problema e’ risolto”. Ma allo sblocco della situazione e’ indubbio che abbia contribuito anche l’accelerazione impressa dalla procura di Siracusa nella giornata di ieri. Il procuratore Fabio Schiavone, dopo aver aperto un fascicolo senza indagati e ipotizzando il reato di omissione in atti d’ufficio, ha disposto un’ispezione sanitaria a bordo.

La relazione degli infettivologi e’ arrivata questa mattina: “ci sono un caso di tubercolosi e un altro di cellulite infettiva – ha detto il magistrato – 20 di scabbia e qualche altro caso con diverse patologie. In totale sono 29 i migranti con problemi di natura sanitaria” che “devono avere delle cure”. E che, dunque, dovevano scendere dalla nave in tempi rapidi. Dalla procura e’ cosi’ partita una lettera per il Viminale in cui si segnalava l’emergenza sanitaria alla quale il ministero ha risposto dopo meno di un’ora, annunciando che il via libera sarebbe arrivato di li’ a breve. Una risposta, fanno notare in procura, “immediata e in tempi congrui” che ha di fatto escluso qualsiasi altra iniziativa o ipotesi di reato. Ma per una vicenda che si chiude, un’altra se ne apre. Dopo aver salvato 40 persone al largo della Libia, tra cui un neonato, due bambini e due donne di cui una incinta, la Alan Kurdi ha puntato la prua verso nord.

“Chiederemo alle autorita’ di assegnarci un porto sicuro. E geograficamente Lampedusa e’ il piu’ vicino”. La reazione di Salvini non si e’ fatta attendere. Prima ha firmato il divieto d’ingresso nelle acque italiane e poi ha fatto sapere che la nave si trova a 60 miglia dalla Tunisia, a 171 da Malta e a 127 da Lampedusa. “Se la Ong ha davvero a cuore la salute degli immigrati puo’ far rotta verso la Tunisia: se invece pensa di venire in Italia come se niente fosse ha sbagliato ministro”. Si profila dunque un nuovo braccio di ferro tra il ministro e le Ong e non e’ un caso che la Commissione europea sia tornata anche oggi a sottolineare quanto sia “urgente” trovare un accordo tra i paesi dell’Ue affinche’ venga definito un “meccanismo temporaneo, prevedibile e sostenibile” che consenta a chi viene salvato in mezzo al mare di sbarcare in tempi rapidi. Ma ad oggi non c’e’ traccia di un’intesa.

Segui ilfogliettone.it su facebook

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a redazione@ilfogliettone.it