Al via il 49esimo Festival Giffoni Experience

Ha preso il via a Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno la 49esima edizione del Giffoni Experience, il festival del cinema dedicato ai ragazzi di tutto il mondo e di tutte le età. Un trionfo di musica, colori ed entusiamo ha letteralmente invaso, ancora una volta, la città con le bandiere e la gioia dei 6200 giurati provenienti da tutta Italia e da 50 nazioni dalla Palestina alla Colombia, dalla Grecia alla Russia.

Nella prima giornata del festival, flash e applausi sono stati tutti per l’attrice e modella Beatrice Vendramin e, soprattutto per l’attesissima anteprima di “Man in Black: international”, girato in parte proprio in Campania con protagonisti Chris Hemsworth e Tessa Thompson. Per l’occasione presente a Giffoni anche un agente in super incognita d’eccezione, il cagnolino Frank. Sulle note della colonna sonora del film, Frank si è messo in posa come un’autentica star di Hollywood.

Nel giorno del 50esimo anniversario dello sbarco dell’uomo sulla Luna, inoltre, Giffoni ha voluto rendere omaggio all’impresa degli astronuati dell’Apollo 11 con uno speciale evento realizzato in collaborazione con l’osservatorio astronomico “Gian Camillo Glorioso” di Montecorvino Rovella (Sa).

Segui ilfogliettone.it su facebook

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a redazione@ilfogliettone.it