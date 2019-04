Al via in Nigeria l’African Drum Festival 2019

Al via in Nigeria la quarta edizione dell’African Drum Festival. Nello Stato di Ogun si sono riunite band di percussionisti da tutto il continente. La manifestazione indetta dal governo è in programma da giovedì 25 a sabato 27 aprile 2019. Il tema dell’evento di quest’anno è “DRUMming for FUTURE”. La manifestazione è articolata da una serie di tavole rotonde internazionali e un workshop guidato dal Prof. Wole Soyinka, premio Nobel e consulente per i festival; mostre di artisti provenienti da varie regioni del mondo.

