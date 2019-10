Alice nella città: “The Dazzled” di Sarah Suco è il Miglior film

Sono stati consegnati i premi di Alice nella città 2019, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma, che quest’anno ha registrato una crescita esponenziale dei numeri: +26% di biglietti emessi a fronte dell`aumento della capienza delle sale che dai 199 posti del 2018 ha raggiunto i 456 posti del 2019 (380 posti per la Sala Alice TIMVISION e 126 posti per la Sala Raffaella Fioretta). Un aumento sostanziale dell`affluenza del pubblico di Alice che ha registrato il tutto esaurito a quasi tutti gli eventi in programma. La giuria di Alice ha decretato i vincitori di questa edizione annunciando il Premio al Miglior Film a “The Dazzled” di Sarah Suco “per la capacità di raccontare una storia cruda e coinvolgente, attenta ai dettagli di una realtà tragica, cogliendo al tempo stesso in modo intelligente le sfumature comiche di una vita imprigionata. Un film travolgente che emoziona e fa riflettere su un contesto lasciato spesso in ombra, qui descritto dalla luce accecante di una lotta interiore verso la salvezza”.

Premio alla Miglior Regia a Lorenzo Mattotti per “La famosa invasione degli orsi in Sicilia e Premio Speciale della giuria a “Son-Mother” di Mahnaz Mohammadi. Il Premio TIMVISION è andato a “Cleo” di Eva Cools che sarà possibile vedere in esclusiva sulla piattaforma, il premio Raffaella Fioretta per il Cinema italiano- Roma Lazio Film Commission se lo è aggiudicato “Buio” di Emanuela Rossi, il premio Rbcasting Beatrice Grannò per “Mi chiedo quando ti mancherò” di Francesco Fei, il Premio Do Rising Star Award è stato vinto da Anna Franziska Jaeger per “Cleo”. Menzione speciale per l’interpretazione a Nora Stassi per “L`Agnello”, Premio Pietro Coccia per la fotografia a Tullio Trotta, Premio Instant Stories Cinemotore alla sceneggiatura a Marcello Giovani per “Bang Bang”, Premio Lotus al Miglior cortometraggio a “3 sleeps” di Christopher Holt e Premio MyMovies Opera prima a “Cleo” di Eva Cools.

