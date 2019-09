Arbitri serie A: Irrati per Fiorentina-Juve, La Penna a Napoli-Samp

Roma, 12 set. (askanews) – Sara’ Massimiliano Irrati della sezione di Firenze a dirigere sabato alle 15, al “Franchi”, l’anticipo della terza giornata di serie A fra Fiorentina e Juventus. Per Napoli-Sampdoria, altra gara in programma sabato (ore 18) la scelta e’ ricaduta su Federico La Penna di Roma1, mentre Inter-Udinese, terzo anticipo in programma delle 20.45, verra’ diretta da Maurizio Mariani della sezione di Aprilia. Per Roma-Sassuolo, che si giochera’ domenica alle 18, designato Daniele Chiffi di Padova, il posticipo Verona-Milan (ore 20.45) e’ stato infine affidato a Gianluca Manganiello di Pinerolo.

Ecco il quadro completo: Fiorentina – Juventus (14/09, ore 15): Irrati di Pistoia (Preti-Passeri) Napoli – Sampdoria (14/09, ore 18): La Penna di Roma 1 (Paganessi-Prenna) Inter – Udinese (14/09, ore 20.45): Mariani di Aprilia (Liberti-Cecconi) Genoa – Atalanta (ore 12.30): Fabbri di Ravenna (Alassio-Santoro) Brescia – Bologna: Rocchi di Firenze (Baccini-Pagnotta) Parma – Cagliari: Pasqua di Tivoli (Giallatini-Scatragli) Spal – Lazio: Calvarese di Teramo (Schenone-Bresmes) Roma – Sassuolo (ore 18): Chiffi di Padova (Peretti-Vivenzi) Verona – Milan (ore 20.45): Manganiello di Pinerolo (De Meo-Valeriani) Torino – Lecce (16/09, ore 20.45): Giua di Olbia (Ranghetti-Imperiale)

Segui ilfogliettone.it su facebook

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a redazione@ilfogliettone.it