In arrivo il live action Club 57 e l’ottava serie delle Winx

Grandi novità in casa Rainbow, la global content company fondata da Iginio Straffi. Arrivano in prima tv assoluta il 15 aprile due serie televisive che faranno sognare i ragazzi e anche i più piccoli: Club 57, nuovissimo live action, coprodotto con Nickelodeon e in collaborazione con Rai Ragazzi, la cui prima mondiale sarà trasmessa da Rai Gulp e a seguire in tutto il mondo; e Winx Club 8, il nuovo capitolo della saga delle magiche fatine, che andrà in onda in su Rai Yoyo sempre a partire dal 15 aprile, nell`anno delle celebrazioni per il quindicesimo anniversario. Club 57 è una serie televisiva dedicata ai ragazzi di oggi e ambientata fra il presente e i mitici anni `50. La serie, di 60 episodi da 45 minuti, è un intreccio romantico e fantascientifico denso di imprevisti, colpi di scena e salti nel tempo che entusiasmeranno il pubblico.

Le tematiche principali di Club 57 sono musica, scienza, amore, famiglia e amicizia. La protagonista Eva, appassionata di scienze, riesce a viaggiare nel tempo e si ritrova nel 1957 insieme a suo fratello Ruben. I due rimangono bloccati nel passato, e condivideranno sogni e passioni insieme ai tanti personaggi della serie sull`esclusivo set di Club 57, lo show televisivo di musica e ballo più in voga dell`epoca. Eva si innamorerà di JJ e da quel momento farà di tutto per rimanere con lui. Girata tra Miami e la Puglia, Club 57 vanta un cast internazionale: i protagonisti principali sono la venezuelana Evaluna Montaner (Eva) e l`italiano Riccardo Frascari (JJ).

Winx Club torna sotto i riflettori con l`ottava serie nell`anno delle celebrazioni per il quindicesimo anniversario delle magiche fatine, che debuttarono su Rai Due nel 2004. Un classico distribuito in oltre 100 paesi nel mondo, che vanta già ben 7 serie tv prodotte con Rai e 2 serie televisive in collaborazione con Netflix, 3 lungometraggi cinematografici e innumerevoli live show e musical internazionali. Le sei protagoniste Bloom, Stella, Flora, Aisha, Musa e Tecna, grazie alla loro magia e ai valori universali che rappresentano l`amicizia, la generosità e l`impegno, hanno accompagnato la crescita di milioni e milioni di bambine, diventando anno dopo anno una realtà di portata mondiale, allo stesso tempo costituita da traguardi tutti italiani.

Nel nuovo capitolo della saga Winx ritroveremo le nostre fatine più unite che mai, in un’avventura piena di amicizia e ricca di viaggi spaziali e incontri inaspettati con amici e nemici del passato. Le fate otterranno una nuova incredibile trasformazione basata sulla luce, Cosmix, che permetterà loro di combattere le minacce che stanno mettendo in pericolo l’Universo Magico e le stelle. Oltre alla sorprendente nuova trasformazione, la Serie 8 vedrà anche il ritorno di quelle più popolari del Winx Club, Enchantix, Sirenix e Butterflix.

