Auto fuori strada su asfalto viscido, un morto

Tragedia questa mattina a Strambino. Lungo la provinciale 81 un pensionato di 81 anni di Vische (Torino), Germano Costa, ha perso il controllo della propria vettura ed e’ finito nei prati ribaltandosi. E’ morto sul colpo. Inutili tutti i soccorsi. Quando il personale del 118 ha raggiunto Strambino l’uomo era gia’ morto. Ferita la moglie di 76 anni trasportata all’ospedale di Ivrea. La dinamica del sinistro e’ al vaglio dei carabinieri di Strambino. A causare l’incidente potrebbe essere stato l’asfalto reso viscido dalle abbondanti piogge delle ultime ore. Tra le aree piu’ colpite dalla forte ondata di maltempo che nelle ultime ore ha interessato la provincia di Alessandria, al confine con la Liguria, c’e’ il Novese. La pioggia che ha allagato diverse zone della citta’ sta iniziando a ritirarsi, al momento senza lasciare dietro di se’ l’ondata di fango che, nell’alluvione del 2014, aveva ricoperto la citta’.

Sgomberata una palazzina, disagi ci sono stati all’ospedale San Giacomo, dove sono intervenuti vigili del fuoco e protezione civile. Allagamenti nei reparti di Radiologia e Rianimazione, al piano terra. I vigili del fuoco hanno fatto sapere che è stato ritrovato l’agricoltore disperso con il trattore a Mormese (Al), ma si cercano ancora altri due dispersi in provincia di Alessandria dove sono state evacuate 130 persone. Preoccupa il livello dei corsi d’acqua: secondo l’Arpa sono ancora sopra il livello di pericolo l’Orba a Casal Cermelli, il Bormida ad Alessandria e il Tanaro a Montecastello. Situazione difficile a causa della forte ondata di maltempo oltre in Piemonte, anche in Liguria e Lombardia. Novecento gli interventi dei vigili del fuoco: 226 nelle province di Milano, 220 ad Alessandria, 110 a Pavia, Lodi e Genova. Strade chiuse e disagi anche nei soccorsi. Diversi centri come Crodo, Premia, Formazza, Baceno (VB) sono isolati a causa dello smottamento della SS659. A Campo Ligure, (Genova) ci sono state frane ed è crollata una chiesa.

