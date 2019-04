Bagno di folla per la due giorni di Salvini in Sicilia

E’ iniziato da Corleone il giro di due giorni in Sicilia del ministro dell’Interno Matteo Salvini, arrivato sull’isola il 25 aprile, per un tour elettorale in sette città. A Monreale, Bagheria, Caltanissetta, Motta Sant’Anastasìa, Gela e Mazara del Vallo la Lega corre infatti con propri candidati per le amministrative di domenica 28 aprile. Il leader del Carroccio, giunto a Corleone insieme al capo della Polizia Franco Gabrielli, ha inaugurato il nuovo commissariato del paese in provincia di Palermo, scoprendo una lapide in memoria di tutte le vittime della mafia.

Quindi Salvini si è spostato a Monreale, dove ha reso omaggio al capitano Emanuele Basile, ucciso il 4 maggio 1980. Dopo aver deposto un mazzo di fiori sul luogo dell’omicidio, il ministro ha attraversato il paese arabo-normanno tra centinaia di sostenitori. Gremita la piazza Duomo, dove Salvini ha tenuto il suo comizio, affrontando temi quali il lavoro, l’immigrazione e la sicurezza. “In Sicilia si arriva se si ha il permesso di arrivare. In Italia si arriva se si ha il permesso di arrivare. Siamo tornati un Paese che fa rispettare le regole e si a rispettare in Europa e nel mondo”. Un piccolo gruppo di persone ha contestato pacificamente il ministro, e a loro Salvini ha risposto ironicamente vi regaleremo pane, Nutella e un libro di Saviano.

