Candidatura Olimpiadi 2026: Coni indica Milano-Cortina, ira Torino

Il Coni ha ufficializzato che la candidatura italiana per le Olimpiadi invernali del 2026 “sara’ quella di Milano-Cortina”: l’annuncio e’ arrivato dal governatore della Lombardia, Attilio Fontana, durante la riunione della Giunta regionale. Immediata la reazione di Torino, esclusa, che con il sindaco, Chiara Appendino, ha chiesto che sia votata anche la candidatura della sua citta’: “Il Coni porti in votazione i dossier, la candidatura di Torino e’ ancora in campo”, ha avvertito, “se esiste Milano Cortina esiste anche Torino”.

Dal Foro Italico non sono arrivate conferme, pero’ il capoluogo piemontese appare fuori dai giochi fin da quando e’ stata affossata l’ipotesi del ‘tridente’ con Milano e Cortina. Giovedi’ alle 12 a Venezia ci sara’ una riunione tra una delegazione del Coni (guidata da Diana Bianchedi) e i rappresentati istituzionali di Milano (Fontana e il sindaco, Beppe Sala) e Cortina d’Ampezzo (Zaia e sindaco, Gianpietro Ghedina), per mettere a punto il progetto economico. “Il presidente del Coni, Giovanni Malago’, mi ha telefonato comunicandomi formalmente che il Coni ha presentato la candidatura di Milano-Cortina, quindi Lombardia e Veneto per l’Italia ai prossimi Giochi olimpici del 2026”, ha riferito Fontana. Per l’esponente leghista “bisogna convincere il Cio che la nostra proposta e’ migliore rispetto a tutte le altre candidature presentate dagli altri Paesi”.

“Questo e’ compito nostro migliorando ancora di piu’ il nostro dossier, sara’ compito del Coni sostenere la nostra candidatura”, ha spiegato. Le rivali rimaste in campo sono Stoccolma, Calgary e la turca Erzurum mentre si e’ ritirata la giapponese Sapporo. “Un passo necessario e tanto atteso, ovviamente un passo”, ha commentato il sindaco Sala, “poi e’ chiaro che bisognera’ adesso lavorare e accelerare sulla preparazione di un ottimo dossier perche’ abbiamo convinto il Coni e il Governo, ora dobbiamo convincere il Cio, pero’ sono molto positivo”. Raggiante il presidente del Veneto, Luca Zaia.

“Siamo ovviamente felicissimi di questa scelta”, ha detto, “ringrazio il governo, il Coni e tutti gli interlocutori che in questi mesi hanno lavorato per questa candidatura che onoreremo lavorando a testa bassa perche’ rimanga nella storia come un’Olimpiade memorabile. Avanti tutta!”. La Appendino, tuttavia, non si rassegna: “Si entri nel merito dei dossier”, ha chiesto, “si analizzino i costi in modo analitico e il Coni si assuma la responsabilita’ delle proprie scelte”. “Al Paese”, ha insistito, “qualcuno dovra’ spiegare perche’ si porta avanti una candidatura che prevede di costruire ex novo quando da un’altra parte si poteva fare senza costruire nulla, senza nessuno impatto ambientale, minore impatto economico”.

Segui ilfogliettone.it su facebook

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a redazione@ilfogliettone.it