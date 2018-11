Una cartolina gigante sulle Alpi svizzere per il clima

Una gigantesca cartolina costituita da 125mila disegni e messaggini di bambini di ogni parte del mondo per lanciare un messaggio d’allarme sui cambiamenti climatici. L’enorme collage, un mosaico di 2500 metri, ha conquistato il record della cartolina più grande del mondo, ed è stato esposto sul ghiacciaio di Aletsch, sulle Alpi svizzere, a 3.400 metri d’altezza.

Una provocazione, anche, in vista della prossima conferenza sul clima, la COP24 che si terrà in Polonia, ha spiegato la fondazione Wave che ha organizzato l’evento in collaborazione con le autorità svizzere. Le singole cartoline hanno disegni di vari colori ma lo sfondo bianco e messe tutte insieme compongono un messaggio: “Stop Global Warming, “We are the Future, give us a chance” (Stop ai cambiamenti climatici, noi siamo il futuro, diamoci una chance) e l’#1.5 C a indicare l’innalzamento della temperatura globale. Il record mondiale precedente era di 16mila cartoline riunite in una sola immagine.

