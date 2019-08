Cavani, Lukaku, Higuain, è la giostra dei 9

Edinson Roberto Cavani Gómez

LUKAKU e’ vicino alla Juventus, con DYBALA che dovrebbe fare il percorso inverso se il Manchester United accettera’ la richiesta di 10 milioni all’anno fatta dall’argentino. Intanto la Roma cerca di venire a capo della situazione di HIGUAIN, perche’ solo con l’arrivo nella capitale del ‘Pipita’ DZEKO potra’ andare all’Inter, che tratta anche CAVANI, in uscita dal Psg e al quale i nerazzurri avrebbero offerto un triennale da 9 milioni a stagione. Intanto il Napoli e’ sulle tracce di ICARDI e LOZANO, mentre la Lazio sta cercando di prendere lo svincolato LLORENTE, che vorrebbe tornare in Italia. Il ‘Cholito’ SIMEONE e’ invece richiesto dal Verona (a sostituirlo, potrebbe arrivare in viola BALOTELLI), mentre RAFAEL LEAO e’ ormai del Milan, KEAN e’ passato all’Everton e DEFREL e’ del CAGLIARI per 16 milioni.

Tutto cio’ per dire che il calciomercato sta ruotando tutto intorno agli attaccanti, che sono i grandi protagonisti delle trattative. C’e’ fame di goleador, e ora sara’ interessante vedere quando si sblocchera’ la situazione: dall’Inghilterra dicono che gia’ domani Lukaku dovrebbe diventare bianconero, e c’e’ chi arriva che, oltre a Dybala, anche MANDZUKIC potrebbe trasferirsi ai ‘Red Devils’. Non rimane che attendere, nel frattempo la Fiorentina ha preso BOATENG e ora sta cercando di capire se sia possibile riportare al Franchi BORJA VALERO. Si e’ sparsa la voce di un possibile arrivo in prestito oneroso anche di NAINGGOLAN, con parte dell’ingaggio pagata dall’Inter. Il Ninja belga pero’ preferirebbe tornare al Cagliari. La Roma cerca un difensore centrale, e il preferito e’ sempre ALDERWEIRELD del Tottenham, per il quale la richiesta del Tottenham e’ troppo alta. Cosi’ si sta prendendo in seria considerazione la pista alternativa di LOVREN, vicecampione del mondo che il Liverpool non considera incedibile.

Ma il d.s dei giallorossi Petrachi non trascura la pista brasiliana che porta a LUCAS VERISSIMO del Santos. La Lazio ha perso YAZICI, passato al Tottenham, e ora avrebbe chiesto all’Eintracht informazioni sul centrocampista serbo GACINOVIC. Rimane insoluto il rebus MILINKOVIC SAVIC, per il quale ci sono sempre le richieste di Man United e Psg., Il Cagliari stringe i tempi per NANDEZ, mentre per l’attaccante del Lecce, viste le difficolta’ per arrivare a BURAK YILMAZ, circola ora il nome del brasiliano YTALO, bomber del Bragantino, squadra dell’orbita Red Bull che attualmente capeggia la serie B del ‘Brasilerao’. E’ attivo anche il Genoa, a cui serve un centrocampista d’ordine, e i nomi sono quelli di BIGLIA e BADELJ. Infine il Real Madrid dove, nonostante l’infortunio ad Asensio, la permanenza di JAMES RODRIGUEZ non e’ piu’ cosi’ sicura. Di certo, comunque, dopo il 3-7 in amichevole, Florentino Perez non lo cedera’ ai ‘cugini’ dell’Atletico, che pure sarebbero stati disposti ad acquistare il colombiano a titolo definitivo.

