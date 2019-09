Cesa chiude festa di Fiuggi: “Nessuno vuole morire sovranista”

“Nessuno di noi vuole morire sovranista. Eravamo, siamo e saremo nell`alveo del popolarissimo europeo”. N’è convinto Lorenzo Cesa, segretario nazionale Udc, che con il suo intervento ha chiuso la festa nazionale del partito, a Fiuggi. “Occorre costruire un centrodestra nuovo, moderno – ha aggiunto – dando dignità a tutte le componenti per dare voce ai tanti italiani che non si riconoscono nella destra che pensa solo a mostrare la faccia arrabbiata e sovranista”. In particolare, ha affermato il segretario Udc, “occorre abbandonare la politica degli estremi. Serve avere visione. Questa capacità di visione è mancata, purtroppo, soprattutto alle forze più vicine a noi. Penso ad esempio a Forza Italia, troppo distratta dalle sue vicende interne per lavorare a un progetto più ampio come avevamo suggerito tempo fa con l`Altra Italia”.

In questo senso, “siamo contenti quando Berlusconi e Salvini si incontrano perché pensiamo che ricostruire il centrodestra, riannodare i fili di un`area con il Ppe sia indispensabile per costruire alternativa vincente a questo Governo Conte bis” che “non è nato da un programma politico ma è nato solo per la paura di ritornare al voto, dopo mille mercanteggiamenti”. Ma che è “pienamente legittimo, perchè finché c`è una maggioranza in Parlamento il presidente della Repubblica ha il dovere di dare l`incarico per la formazione di un Governo, nato purtroppo con idee confuse e che ha un respiro fortissimo. Per questo motivo ci collochiamo all`opposizione, un`opposizione seria e responsabile, attenta a valutare ogni provvedimento e a cercare di migliorarlo se possibile”. Anche se “l`operazione di sostituzione della Lega alleata con i Cinque stelle a cui si è prestato il Pd è un`operazione di corto respiro, anzi di cortissimo respiro”. “La politica degli estremi di questi anni – ha concluso Cesa- è la principale responsabile dell`imbarbarimento del Paese. Ha consentito ai cosiddetti leoni da tastiera dei social di sentirsi forti. L`Italia degli estremi ha fatto solo danni. La politica degli estremi estremi è la principale responsabile del decadimento morale, culturale e anche economico del Paese”, ha aggiunto Cesa.

