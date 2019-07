Ciak a Latina per il film su Nikola Tesla

È stata scelta Latina per le riprese di “Nikola Tesla. The Man From The Future”, il film di Alessandro Parrello, che firma anche la sceneggiatura. Definito “l`uomo che inventò il XX secolo”, Nikola Tesla vanta circa 300 brevetti tra cui l`invenzione della corrente alternata in uso ancora oggi. Il set è stato allestito negli Studi della Latina Film Commission dove è stata ricreata una delle sale della Columbia University e lo studio di Edison, per poi trasferirsi a New York nella fase finale. Il cast internazionale vede Alessandro Parrello nei panni di Tesla, Sean Buchanan come Thomas Alva Edison e Ross Mc Call nel ruolo di George Westinghouse, uno dei più grandi estimatori delle invenzioni di Tesla.

Trattandosi di un personaggio come Nikola Tesla le riprese non potevano che essere innovative: il film sarà un progetto crossmediale girato in realtà virtuale 3D e in soggettiva – in parallelo con le riprese cinematografiche in 2D per il grande schermo – che permetterà allo spettatore di calarsi completamente nei panni del protagonista. Questo primo mini film è uno dei 5 episodi di un lungometraggio dedicato a Tesla e alla scienza, che sarà presentato prossimamente nei festival italiani e internazionali. “Sono un grande appassionato di scienza e tecnologia, raccontare il genio di Tesla è un sogno che diventa realtà, e abbiamo già riscosso un forte interesse da vari broadcast nazionali e internazionali – ha dichiarato il egista – per la prima volta avremo in scena anche una vera bobina di Tesla funzionante che ci regalerà effetti unici”. “Nikola Tesla. The Man From The Future” è prodotto da West 46th Films in coproduzione con Casting The Bridge LTD, con il sostegno di Latina Film Commission e di Nuovo Imaie.

Segui ilfogliettone.it su facebook

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a redazione@ilfogliettone.it