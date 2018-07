Consiglio comunale di Palermo, Gelarda lascia il M5s

Le prime scosse di terremoto romane arrivano anche in Sicilia. “L’abbandono del consigliere Gelarda è il segno della grave crisi che attraversa il M5S – afferma Giusto Catania, capogruppo di Sinistra Comune – E’ evidente che il movimento comincia ad accusare i contraccolpi delle scelte di governo e dell’alleanza con la Lega. Passare dalla protesta scomposta al governo del paese, infatti, sta determinando evidenti criticità nella gestione del soggetto politico. La scelta di Gelarda rappresenta una delle prime crepe del M5S non solo a livello locale: presumo infatti che a breve ce ne saranno altre, a dimostrazione delle contraddizioni che attraversano il movimento; dopo aver preso i voti per attuare il cambiamento i grillini si stanno prestando ad essere complici di scelte autoritarie e di destra” conclede il consigliere.

