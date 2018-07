Donna trovata morta in casa a Vasto, disposta autopsia

Sara’ l’autopsia a stabilire le cause del decesso di una 70enne di Vasto ritrovata morta a terra, in una pozza di sangue, dal marito che rientrava a casa ieri sera. L’abitazione non presenta segni di effrazione ne’ e’ stata trovata in disordine e al momento l’ipotesi che si fa strada e’ una caduta accidentale; i carabinieri hanno eseguito un accurato sopralluogo.

Il sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vasto, Michele Pecoraro, pero’ vuole fugare ogni dubbio sulle cause del decesso ed ha disposto il trasferimento della salma all’ospedale clinicizzato di Chieti. Lunedi’ verra’ affidato l’incarico al medico legale Pietro Falco dell’Asl 2 Abruzzo, che eseguira’ l’esame autoptico tra martedi’ e mercoledi’ prossimi.

