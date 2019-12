I due parlamentari venezuelani in Italia: “Lotteremo da qui contro Maduro”

Mariela Magalanes, Pier Ferdinando Casini e Americo De Grazia

L’Italia salva dal carcere due parlamentari venezuelani, e li trasferisce sul proprio territorio, da dove loro promettono di “proseguire la lotta” contro il regime di Caracas. “Questo risultato e’ stato possibile grazie a qualcosa che e’ piu importante: il sistema Italia”, ha detto il senatore Pierferdinando Casini, senatore e Presidente onorario dell’Unione Interparlamentare, che ha condotto il negoziato con Caracas. I due parlamentari italo-venezuelani oppositori di Nicoals Maduro, arrivati in Italia promettono di continuare la battaglia contro il regime di Caracas. “Ringrazio l’Italia e tutti quelli che hanno fatto il possibile”, per questo risultato, ha detto Mariela Magallanes nel corso di un punto stampa. “La mia, la nostra lotta per il Venezuela la faremo sempre e ovunque siamo e saremo. Per me l’Italia e’ sempre casa mia. Aiuteremo da qui il Venezuela”, ha aggiunto prima di partire alla volta della Lombardia, dove si unira’ alla propria famiglia. “Ringraziamo l’Italia e non lasceremo da solo il Venezuela. La liberta’ nostra cammina insieme a con quella del Venezuela”, le ha fatto eco Americo De Grazia, che a breve viaggera’ a Lamezia Terme dai propri parenti.

I due deputati, entrambi doppi cittadini italo-venezuelani, avevano trovato rifugio presso l’Ambasciata d’Italia a Caracas l’8 e 9 maggio scorsi, dopo che era stata loro revocata l’immunita’ parlamentare con l’accusa di aver sostenuto il tentativo di “colpo di stato militare” lanciato da Guaido’ a fine aprile. A Magallanes e De Grazia era stato inoltre impedito di lasciare il Paese. La complessa operazione per riportare in Italia i due deputati – afferma una nota ministeriale – e’ stata resa possibile “grazie all’intensa attivita’ diplomatica portata avanti dalla Farnesina e dell’Ambasciata d’Italia in Venezuela, con il diretto interessamento del Ministro Luigi Di Maio e culminata in un negoziato riservato con Nicolas Maduro condotto dal Presidente onorario dell’Unione Interparlamentare, Senatore Pierferdinando Casini, che il ministro Di Maio ha peraltro sentito telefonicamente in queste ore. I due parlamentari sono stati accolti al loro arrivo a Fiumicino da funzionari della Farnesina”.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, “ha avuto questa mattina una conversazione telefonica con i deputati venezuelani Mariela Magallenes e Americo De Grazia per dar loro il benvenuto in Italia ed esprimere la sua solidarieta’”, fa sapere intanto il Quirinale. Mentre la presidente del Senato Elisabetta Casellati rivolge “un sincero ringraziamento al senatore Pierferdinando Casini per il suo impegno in occasione della recente missione in Venezuela, conclusasi con l’arrivo in Italia dei parlamentari venezuelani Magallanes e De Grazia, da diversi mesi ormai costretti a vivere all’interno della nostra ambasciata”. “Un risultato importante al termine di una preziosa opera di mediazione politica e istituzionale che rende merito al suo instancabile impegno – che ho sempre sostenuto – sul fronte della tutela dei diritti umani anche in qualita’ di presidente del gruppo italiano dell’Unione interparlamentare” conclude la seconda carica dello Stato.

Segui ilfogliettone.it su facebook

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a redazione@ilfogliettone.it