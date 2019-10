“Due ragazzi speciali, avevano appena 30 anni”. Ecco chi erano Demenego e Rotta

Matteo Demenego e Pierluigi Rotta

Erano entrambi celibi ed entrambi con prima assegnazione il Friuli Venezia Giulia i poliziotti uccisi oggi nella Questura di Trieste da un giovane dominicano sul conto del quale erano in corso accertamenti per il furto di uno scooter compiuto dallo stesso in mattinata nella citta’ giuliana. “Due ragazzi speciali, avevano appena 30 anni”. Un agente della Questura si commuove e gli spunta qualche lacrima quando, rispondendo alle domande sui due poliziotti uccisi, precisa di conoscerli entrambi. Pochi istanti, poi non vuole aggiungere altro, si allontana in silenzio. I due agenti, freddati da un giovane cittadino dominicano psicologicamente fragile, si chiamavano Pierluigi Rotta e Matteo Demenego. Erano entrambi celibi ed entrambi con prima assegnazione il Friuli Venezia Giulia.

Tragica ironia della sorte, sono stati uccisi proprio in Questura, questo pomeriggio. Rotta era agente scelto e aveva 34 anni, originario di Pozzuoli in provincia di Napoli. Proprio nel capoluogo campano il padre aveva lavorato come poliziotto prima di andare in pensione. Rotta aveva svolto l’incarico anche a Napoli prima di essere trasferito a Trieste dove vi aveva frequentato il 195esimo corso di formazione presso la Scuola allievi agenti. Nato a Napoli il 2 maggio 1985, arruolato il primo ottobre 2015, era stato assegnato alla Questura giuliana il primo giugno 2016. Matteo Demenego, originario di Velletri (Roma), era nato il 27 settembre 1988 e quindi, aveva compiuto 31 anni lo scorso venerdì. Demenego era agente semplice, era diventato poliziotto con il 186esimo corso allievi agenti ed era stato assegnato a Trieste il 24 settembre 2013. Demengo era appassionato di balli latinoamericani che praticava regolarmente. Entrambi i poliziotti uccisi erano in servizio presso l’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico (Upgsp).

