Election day, 26 maggio con le Europee metà dei Comuni al voto

Indetti i comizi elettorali per le Europee, il 26 maggio si profila un vero e proprio election day, con meta’ dei comuni al voto. Il 2019 sara’ quindi una scadenza cruciale per il rinnovo di un numero cospicuo di amministrazioni regionali e comunali. Per le prime, archiviato l’esito delle urne in ABRUZZO (10 febbraio), in SARDEGNA (24 febbraio) e in BASILICATA (24 marzo). Mentre le Regionali in PIEMONTE sono in programma il 26 maggio. Piu’ in la’, ragionevolmente a novembre, sara’ invece la volta di CALABRIA e EMILIA ROMAGNA. Ma, come accennato, saranno tantissimi anche i municipi che rinnoveranno i sindaci con annesso consiglio comunale: lo faranno anch’essi, nelle regioni a statuto ordinario, domenica 26 maggio con il turno dell’eventuale ballottaggio fissato dal ministero dell’Interno per domenica 9 giugno.

Diversa la scadenza per le comunali in SICILIA e SARDEGNA, entrambe regioni a statuto speciale: per la prima la data fissata e’ quella del 28 aprile (coinvolgera’ 36 citta’, di cui molte di piccole dimensioni, ma anche Caltanissetta, Gela, Mazzara del Vallo, Bagheria, Cinisi e Monreale), mentre per la seconda slittera’ molto probabilmente – a causa dei ritardo nella proclamazione degli eletti alle regionali del 24 febbraio – a domenica 16 giugno, appuntamento che riguardera’ 29 centri, tra cui Cagliari, Sassari e Alghero. Saranno coinvolti nel processo democratico gli elettori di 3.865 comuni, di cui 3.675 appartenenti a regioni a statuto ordinario e 190 a regioni a statuto speciale. Trenta i comuni capoluogo interessati.

In termini assoluti la regione con il numero maggiore di municipi al voto e’ la Lombardia, con 995, seguita dal Piemonte (829) e Veneto (321). Nel complesso saranno in tutto 6 i capoluoghi di regione in cui si apriranno le urne – con alcune eccezioni – il 26 maggio: BARI, CAGLIARI, CAMPOBASSO, FIRENZE, PERUGIA E POTENZA. Tanti i capoluogo di provincia, al voto vale a dire: Ascoli Piceno, Avellino, Bergamo, Biella, Caltanissetta, Cesena, Cremona, Ferrara, Foggia, Forli’, Lecce, Livorno, Modena, Pavia, Pesaro, Pescara, Prato, Reggio Emilia, Rovigo, Sassari, Urbino, Verbania, Vercelli e Vibo Valentia. A livello di grandezza e’ bene ricordare che i comuni con oltre 100 mila abitanti sono: Bari, Bergamo, Cagliari, Ferrara, Firenze, Foggia, Forli’, Livorno, Modena, Perugia, Pescara, Prato, Reggio Emilia e Sassari.

