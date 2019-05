Esce “From now on”, disco pop-operistico di Jonathan Cilia Faro

Jonathan Cilia Faro

La voce potente e lirica, ma anche pop di Jonathan Cilia Faro e intense melodie ricche di romanticismo danno vita a “From Now On”, il nuovo album dell`artista, distribuito da BFD / Sony Orchard. Anticipato dal singolo “Fine non ha mai”, con questo nuovo disco il tenore di origini siciliane ha voluto produrre un album che rispecchi lo stile italiano “pop-operistico” per riportare, in veste rinnovata, un’amata tradizione che risale a un secolo fa: quella di Enrico Caruso e Mario Lanza.

Ci sono voluti 6 anni per realizzare “From Now On”, registrato, prodotto e mixato con Matteo Cifelli per NewArias Entertainment LLC, fra New York, Londra, Milano, Firenze, Marsala e Ragusa. I 12 brani del disco sono stati scritti da autori italiani e internazionali, tra cui Cheope Mogol, Paolo Marioni, Antonio Galbiati, Eugenio Vinciguerra, Jeff Franzel, Vincenzo Incenzo, Peppe Arezzo e Fernando Alba. Questa la tracklist: “Il cuore naviga”, “Passione” “Come un amico ama”, “Giramondo”, “Sorprenderti”, “Per sempre”, “From now on”, “Fine non ha mai”, “Meravigliosamente”, “La musica fa parte di me”, “Una vecchia amica” e “I love how you love me”.

Jonathan Cilia Faro è nato in Sicilia, è cresciuto in Toscana e ama definirsi “cittadino del mondo”. Sarà prossimamente in Italia per la promozione di “From Now On”. Tra le date confermate: il 3 agosto a Ragusa (Piazza della Libertà), suo paese natale, dove ritirerà il premio Ragusani nel Mondo.

