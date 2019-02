Esperimento medico, cerco bimbo con orecchioni. Scienziati e politica in rivolta

“Sto cercando un bambino/a – rigorosamente volontario/a – che abbia la parotite IN ATTO e sia residente nelle Marche (o zone limitrofe). Si tratta di esperimento che rispetta la convenzione di Oviedo e non infrange le regole del Codice di Norimberga”. L’annuncio su Facebook e’ del medico no vax Fabio Franchi. “Non posso spiegare piu’ di tanto per ora. Invito al “passaparola” – continua il post di Franchi, autore del libro ‘Aids: la grande truffa’ – NB Non ho intenzione di fargli alcuna iniezione”. Immediate le polemiche, con in prima linea il virologo Roberto Burioni. Il post e’ gia’ stato commentato da diversi esperti. “Questo medico, guru antivax e in passato negazionista dell’AIDS, cerca un bambino per fare esperimenti, cosi’, su Facebook – scrive ad esempio il medico e debunker Salvo Di Grazia -. Ecco cosa significa “sono pericolosi”. Anche il virologo Roberto Burioni ha citato l”iniziativa’ su Twitter. “Bisognerebbe fare qualcosa”, scrive.

“Sono esterrefatta per il delirante annuncio, che è divenuto virale in queste ore, scritto da un medico che su Facebook afferma testualmente di cercare ‘un bambino/a – rigorosamente volontario/a – che abbia la parotite in atto e sia residente nelle Marche (o zone limitrofe) – afferma – il ministro dell Salute, Giulia Grillo -. Voglio rassicurare tutti i genitori e i cittadini che in questo Paese non è assolutamente consentito effettuare ricerche o esperimenti scientifici al di fuori delle regole stabilite dalle leggi – aggiunge il ministro – Pertanto ho già dato mandato ai miei uffici per le verifiche del caso. Sollecito inoltre la Federazione nazionale degli Ordini dei medici-Fnomceo ad attivarsi per effettuare i necessari approfondimenti sull’autore del post”. “Nessuno in Italia può pensare di fare lo stregone – conclude Giulia Grillo – giocando con le vite dei pazienti e speculando sulle paure o i dubbi dei cittadini”.

Dura la reazione dell’immunologo italiano Guido Silvestri della Emory University: “Non e’ il momento di dire basta? Ma cosa altro deve fare l’ex-medico Fabio Franchi perche’ intervenga una qualche Procura della Repubblica per iniziare un provvedimento penale nei suoi confronti?”. Silvestri, firmatario insieme a Roberto Burioni, del Patto per la Scienza, ricorda che “questo e’ il signore che ha scritto un libro per ‘dimostrare’ che HIV e AIDS non esistono, cosi’ diffondendo in Italia teorie che hanno provocato centinaia di migliaia di morti nel mondo. Le teorie seguite dal camionista anconetano Claudio Pinti, ora in galera per aver infettato diverse persone con HIV”.

“Questo Franchi, non pago dei disastri fatti dalla sua teoria preferita, il negazionismo dell’AIDS – aggiunge Silvestri – e’ diventato uno degli interpreti di punta del mondo no-vax, e di recente ha addirittura mandato una ‘diffida legale’ a medici come Burioni, Lopalco, Ricciardi, Villani perche’ (secondo lui) diffondono pseudo-scienza sui vaccini. Robe dell’altro mondo”. “Adesso questo signore che, per chi non lo sapesse – sottolinea l’immunologo – non ha nessun titolo, ne’ accademico ne’ tantomeno scientifico e non risulta iscritto a nessun ordine dei medici (da cui la definizione di ex-medico) scrive via Facebook che vuole fare un “ESPERIMENTO” su un/a bambino/a con parotite. Una cosa pazzesca, che violerebbe qualsiasi principio etico della nostra professione nei modi e nella sostanza”. Ma non e’ ora di dire ‘BASTA’ a questo soggetto una volta per tutte? Fino a che punto puo’ permettersi di abusare della pazienza degli italiani? Io dico che e’ ora passata, anche da un bel pezzo, e voi?”.

Del coro fa parte anche Alessia Morani, della presidenza del gruppo Pd alla Camera: “Intervengano immediatamente le autorita’ per fermare questo soggetto! La Regione Marche fermi questa follia!”, tuona la parlamentare dem. “Siamo arrivati all’apoteosi dell’assurdo – rincara il senatore Marco Siclari, capogruppo di Forza Italia in Commissione Igiene e Sanità -. E’ assolutamente impensabile che l’appello di un medico no Vax su Fb per degli esperimenti passi inosservato e impunito. E’ necessario un provvedimento serio nei confronti di chi pensa di poter mettere a rischio o fare degli esperimenti sulla pelle di bambini”. Siclari lancia anche un appello al ministro Grillo e all’ordine dei medici “di intervenire per frenare questa deriva”. “Un argomento cosi’ discusso e delicato – aggiunge Siclari – non puo’ essere trattato con cosi’ tanta superficialita’ e approssimazione perche’ e’ della vita dei nostri figli e degli indifesi che stiamo parlando. E così dopo alcune ore dall’annuncio del medico no-vax, lo stesso Franchi afferma all’Ansa che ”l’esperimento’ che doveva coinvolgere un bambino con la parotite “e’ sospeso”. Lo ha affermato all’ANSA lo stesso Franchi, che non ha voluto pero’ rivelare i dettagli del test. “Ho sospeso la ricerca, non mi aspettavo questa reazione – spiega Franchi -. non e’ un esperimento, e’ una cosa molto piu’ banale, fra qualche giorno, quando potro’, daro’ tutti i dettagli”.

