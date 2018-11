Eternal city motorcycle custom show, auto e moto in mostra a Roma

Auto, moto, test rider e stunt show… Insomma tutto ciò che fa tendenza nel mondo del custom a 2 e a 4 ruote ha fatto bella mostra di sé negli spazi dell’ex Dogana di Roma, il 17 e il 18 novembre 2018, per l’Eternal city motorcycle custom show, mostra-spettacolo giunta alla terza edizione. L’organizzatore, Fabrizio Croce.

“Più di cento stand, oltre 200 moto customizzate, macchine americane pre-Sessantacinque e test ride, oltre al custom anche il nuovo”. La novità, per appassionati e amanti delle due ruote, oltre alla possibilità di ammirare stunt show di auto e moto e acrobazie, è stata l’opportunità di salire in sella e provare in anteprima i modelli 2019 delle principali case motociclistiche.

In esposizione anche modelli d’epoca personalizzati e trasformati in pezzi unici. Tra tattoo, giacche di pelle, accessori, gadget e pin up non è mancata, infine, la musica con tanti spettacoli e concerti rock e una maratona cinematografica dedicata interamente al mondo delle due ruote, conclusa con il film cult “Easy rider”, di Dennis Hopper.

