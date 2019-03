E’ festa a Melbourne, Vettel: “Mia SF90 si chiama Lina”

Il pilota Ferrari, Sebastian Vettel

Prima la festa in centro a Melbourne e tra poche ore i primi giri di pista. All’Albert Park e’ davvero tutto pronto per il semaforo verde numero uno della stagione 2019 della Formula 1 preceduto dalla cerimonia d’apertura a Federation Square con tutti i piloti presenti. Evento che e’ stata l’occasione per Sebastian Vettel per svelare il soprannome dato alla Ferrari SF90, un annuncio ormai consueto che il tedesco quattro volte campione del mondo fa sempre all’inizio di ogni campionato: ”la chiamero’ Lina”, ha detto un entusiasta super-Seb intervistato dall’ex pilota australiano Mark Webber insieme al team principal di Maranello Mattia Binotto e al neo ferrarista Charles Leclerc. Un nome quello inventato da Vettel che richiama il termine inglese ‘lean’ per definire la nuova Ferrari come se si trattasse di una donna molto slanciata.

Le precedenti rosse guidate dal tedesco sono state Eva (2015), Margherita (2016), Gina (2017) e Loria (2018). Il poco felice 2014, ultimo anno della sua straordinaria esperienza in Red Bull, Vettel lo corse al volante di Suzie, mentre le quattro macchine da titolo sono state Randy Mandy (2010), Kinky Kylie (2011), Abbey (2012) e Hungry Heidi (2013). ”Trovo che Melbourne sia il luogo perfetto nel quale iniziare il campionato – ammette il quattro volte campione del mondo – c’e’ una bella atmosfera e la gente e’ simpatica e accogliente. La pista per contro e’ molto particolare perche’ bisogna trovare sintonia con il tracciato: devi ricordarti bene le traiettorie, non e’ sempre facile identificare il punto perfetto per le frenate e in piu’ il fondo stradale e’ spesso sconnesso. A noi piloti piace pero’, se ci chiedessero se vorremmo che venisse riasfaltato probabilmente diremmo di no, perche’ e’ unico nel suo genere. Su questa pista ho dei grandi ricordi.

Ovviamente i piu’ belli sono legati alle ultime due stagioni, quando abbiamo conquistato altrettante vittorie, ma mi piace ricordare anche il mio primo podio con la Ferrari, conquistato qui nel 2015 all’esordio con la Scuderia”. Esordio da team principal per Mattia Binotto al suo primo Gp a capo della Rossa. “La gara che segna l’inizio della stagione e’ sempre molto importante, e quella di quest’anno lo e’ ancora di piu’ perche’ nel 2019 la Scuderia Ferrari compie 90 anni. Siamo veramente felici di poter contare su una coppia di piloti straordinari come Sebastian e Charles. Archiviati i test invernali, tutta la squadra ha voglia di scendere in pista per misurarsi con avversari che sappiamo essere molto, molto forti. Siamo alla prima di una lunga serie di tappe e il nostro compito e’ quello di provare a mettere in difficolta’ chi l’anno scorso ha dimostrato di essere piu’ forte. Sara’ una stagione impegnativa, e’ importante partire bene essendo consapevoli che abbiamo davanti a noi 21 appuntamenti di uguale peso. Il campionato finisce a dicembre, quindi ogni punto puo’ essere prezioso”.

