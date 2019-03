Francesca Verdini e Matteo Salvini alla prima uscita pubblica

Prima uscita pubblica del vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini (46 anni) con la nuova fidanzata, Francesca Verdini (26 anni). I due sono comparsi insieme alla prima di “Dumbo”, il nuovo film di Tim Burton remake del classico della Disney, al The Space cinema moderno di Roma. Lei con un look total black e capelli sciolti, lui in camicia e completo, sono arrivati mano nella mano tra un sorriso e una battuta. Entrambi con un sacchetto di popcorn in mano.

Francesca Verdini è nata a Firenze ed è figlia di Denis Verdini, l’ex parlamentare di Forza Italia, poi fondatore di Ala. Francesca studia economia alla Luiss. Il sogno di Francesca pare sia quello di diventare produttrice cinematografica. Ha un fratello, Tommaso Verdini, e i due sono stati molto vicini alla politica grazie a loro padre Denis, a cui la ragazza è molto legata e con il quale si fa spesso vedere insieme dai fotografi. Dal 2015 lei e il fratello sono in affari con una linea di ristoranti chiamata PaStation, in cui è stata avvistata giorni fa a cena proprio con Salvini.

