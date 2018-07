Francesco Renzi, figlio dell’ex premier in prova con l’Udinese calcio

Francesco Renzi, figlio dell’ex premier Matteo sosterrà un periodo di prova nella Primavera dell’Udinese. Lo scrive il Messaggero Veneto. Classe 2001, attaccante, Renzi jr sarà in campo il 4 agosto, in occasione del test a Preone contro il Venezia di Stefano Martorano. In passato aveva provato anche con il Genoa.

