Giocando s’impara, nasce Barbie astronauta ispirata a Samantha Cristoforetti

Se è vero che giocando s’impara, anche una bambola può ispirare i giovani a studiare la scienza, la tecnologia, la geografia e aiutandoli a credere nei propri sogni, facendo maturare in loro il desiderio di esplorare e puntare a confini sempre più lontani, fino allo Spazio.

È con questa filosofia che nasce Barbie astronauta, ispirata all’astronauta italiana dell’Esa e ufficiale pilota dell’Aeronautica Militare, Samantha Cristoforetti, già protagonista tra il 2014 e il 2015 della missione di lunga durata dell’Asi “Futura”, per la quale è rimasta 199 giorni in orbita sulla Stazione spaziale internazionale.

La nuova bambola è stata presentata ufficialmente nella Giornata Mondiale delle Bambine e delle Ragazze. Con il programma Shero, Barbie celebra le donne che sono andate oltre nei loro rispettivi settori e sono un’ispirazione per le future generazioni di ragazze, creando una bambola Ooak (One Of A Kind) con le loro sembianze.

