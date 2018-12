Giunta regionale Sicilia, ok a esercizio provvisorio fino a 31 gennaio

Palazzo D'Orleans, sede della presidenza della Regione Siciliana

La giunta regionale della Sicilia, retta da Nello Musumeci, ha approvato l’esercizio provvisorio del bilancio per un mese, fino al 31 gennaio. “Abbiamo deciso di procedere in tal senso solo in maniera cautelativa – spiega l’assessore all’Economia, Gaetano Armao – si tratta del primo caso in assoluto in cui il governo regionale approva una richiesta di procedere all’esercizio provvisorio con il bilancio gia’ incardinato nei lavori delle commissioni di merito. Non e’ un’emergenza, ma potrebbe eventualmente servire in caso i lavori per procedere all’approvazione del bilancio dovessero prolungarsi oltre il 6-7 gennaio. Non vogliamo mettere in fibrillazione il parlamento, ne’ i dipendenti che potrebbero veder ritardare il pagamento degli stipendi”.

La richiesta di procedere in dodicesimi nell’esercizio del bilancio presentata in queste ore all’Ars dal governo non andra’ dunque subito in Aula e sara’ trattata, secondo quanto riferisce Armao, solo in caso di necessita’. Il presidente dell’Ars, Gianfranco Micciche’, ha sospeso la seduta dell’Aula e convocato la conferenza dei capigruppo che ieri aveva gia’ approvato un cronoprogramma per la sessione finanziaria, che potrebbe ancora essere messo in discussione dopo le pressanti richieste delle opposizioni, in particolare del Pd.

