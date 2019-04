Irama, nuove tappe per “Giovani per sempre tour 2019”

Irama

Successo di pubblico per Irama, che, in attesa di calcare stasera il palco del Mediolanum Forum di Milano per un incredibile live sold out, annuncia oggi tre nuove date estive. Alle tappe già comunicate, infatti, si aggiungono i concerti di Roma Summer Fest, giovedì 11 luglio 2019, presso la Cavea Auditorium Parco della Musica, Taormina (ME) al Teatro Antico, venerdì 2 agosto 2019 e San Severino Marche (MC) in Piazza del Popolo, previsto per mercoledì 7 agosto 2019.

La tranche estiva del #Giovanipersempre Tour 2019 sarà preceduta da un live a Bellaria Igea Marina (RN), domenica 21 aprile 2019 in Piazza Matteotti, durante il quale l’artista incontrerà il proprio pubblico con uno spettacolo dal vivo, prevedendo libero ingresso per tutti. Irama, amatissimo dal pubblico, continua a consolidare l’anno ricco di successi con la certificazione platino ottenuta per La ragazza con il cuore di latta, il brano con cui ha partecipato alla sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo, che racconta una storia di violenza e di rinascita, un cuore spezzato dal dolore, una riflessione su quante situazioni tragiche si nascondano dentro ai confini sacri della famiglia.

Il singolo sanremese fa parte dell’edizione speciale dell’album Giovani, intitolato Giovani per sempre e pubblicato l’8 febbraio, che ha raggiunto la posizione #1 della classifica ufficiale FIMI/Gfk. L’importante risultato raggiunto dal brano si affianca al doppio platino del disco precedente Plume, al disco di platino di Giovani, al triplo platino del singolo Nera, al disco d’oro di Un giorno in più e alla certificazione platino di Bella e Rovinata. Il brano conta 18,84 milioni di stream su Spotify ed è accompagnato dal videoclip, ideato dai Boyz in the Hood, al secolo Lorenzo Galli e Felipe Coinceicao, in cui protagonista è l’amore nella sua completezza, un sentimento reale che va oltre tutte le difficoltà, con due ragazzi che vogliono viversi nonostante tutto ciò che gli sta intorno.

