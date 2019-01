Juve e’ fatta per Caceres, Sanabria va al Genoa

José Martín Cáceres Silva

Dalla panchina della Lazio, club che non lo ha praticamente mai utilizzato, a quella della Juventus. E’ la traiettoria di CACERES, difensore che torna in bianconero per tappare il buco che nella rosa dei campioni d’Italia si aprira’ per l’addio di BENATIA. Il marocchino e’ infatti irremovibile e vuole andarsene gia’ da ora, accettando la ricca offerta che gli e’ arrivata dal Qatar, dall’Al Duhail. Prendera’ il suo posato l’uruguayano che prendera’ 600mila euro per un contratto di sei mesi. In estate la Juve valutera’ invece se portare subito alla Continassa il genoano ROMERO, o se invece farlo rimanere un anno in Liguria. E a proposito di Genoa, la societa’ di Preziosi ora e’ molto attiva in entrata, e ha definito l’arrivo di SANABRIA dal Betis: la formula e’ quella del prestito per 18 mesi con diritto di riscatto fissato tra i 20 e i 25 milioni.

PJACA invece ha detto no preferendo rimanere a Firenze, e ora si lavora all’arrivo di RADOVANOVIC dal Chievo, per il quale proprio Preziosi tratta in prima persona con i veneti. Preso il 20enne centrocampista ungherese SCHAFER che arriva dal Mtk Budapest. Il Milan valuta l’offerta del Fenerbahce per ZAPATA, che potrebbe partire nonostante Gattuso ne abbia chiesto la conferma. Il club rossonero aveva offerto al colombiano, in scadenza di contratto a giugno, un rinnovo non ricevendo risposta, almeno per ora: per questo valuta la cessione immediata. Intanto e’ arrivato un altro difensore, il 18enne portoghese TIAGO DJALO’ dello Sporting Lisbona. I rossoneri hanno poi bloccato, per il momento, la cessione di ANTONIO DONNARUMMA all’Olympiacos Pireo perche’ Reina ha subito un piccolo infortunio muscolare.

L’Inter lavora per l’immediato e inm prospettiva futura: cosi’ il campione d’Europa CEDRIC, terzino del Southampton, vestira’ subito il rossonero, mentre GODIN, che ha firmato un accordo triennale, arrivera’ in estate da svincolato. Sembrava ormai fatta per EL KADDOURI al Parma, invece adesso e’ tutto fermo: infatti il Paok Salonicco avrebbe convinto l’ex del Napoli a rimanere in Grecia. Colpo di scena su ZURKOWSKI, centrocampista del Gornik e nazionale under 21 polacco: il Cagliari sarebbe entrato in corsa superando l’offerta della Fiorentina e ora e’ corsa a due.

C’e’ stato poi un incontro tra l’Atalanta e l’entourage di INGLESE, perche’ la Dea (che ha respinto una ricca offerta del West Ham per ZAPATA) vuole la punta del Napoli ora in prestito al Parma. Un’operazione che potrebbe essere definita in questi giorni, ma vedere la luce in estate. La Spal ha chiesto LUCA PELLEGRINI alla Roma e MURGIA alla Lazio, e ha messo in stand by la cessione del portiere MILINKOVIC-SAVIC all’Ascoli, che ha preso CICIRETTI in prestito dal Parma. Proprio gli emiliani hanno chiesto STEPINSKI al Chievo, che era stato chiesto anche dal Genoa: era stato proposto uno scambio con LAPADULA, ma quest’ultimo ha fatto saltare tutto dicendo di no.(ANSA).

Segui ilfogliettone.it su facebook

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a redazione@ilfogliettone.it