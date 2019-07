Kean ipotesi Arsenal, Roma su Higuain e Rugani

Gonzalo Higuain

Non e’ finita con DE LIGT. La Juventus si muove a fari spenti, con l’obiettivo di prendere almeno uno tra ICARDI e CHIESA, e di convincere HIGUAIN ad accettare la Roma. L’argentino comincia a prendere in considerazione l’ipotesi (da Trigoria gli offrono 4,5 milioni a stagione per quattro anni), ma vuole la buonuscita dalla Juventus. Intanto Paratici ha ricevuto una proposta dall’Arsenal per KEAN e la sta valutando. Si ragiona su una cessione definitiva per 35 milioni di euro, ma la Juve pretende il diritto di ‘recompra’ a 40, soluzione che i Gunners non gradiscono tanto da essere pronti al rilancio. Cosi’ per la Juve sarebbero pronti 40 milioni.

Intanto per Kean si e’ fatto avanti anche l’Everton. Juventus e Roma parlano anche di DEMIRAL (richiesto anche dal Milan): i bianconeri sono disposti a valutare un prestito del giocatore, ma da casa Roma la risposta sarebbe stata che interessa RUGANI. Il problema e’ che il difensore ex Empoli piace molto a Sarri, che avrebbe messo il veto sulla cessione. Nei prossimi giorni la dirigenza riprovera’ con il Milan per SUSO, ma la richiesta di 40 milioni fatta dai rossoneri viene ritenuta eccessiva. Si e’ mossa anche la Lazio: il nome caldo e’ quello di SZOBOSZLAI del Salisburgo, giovane talento ungherese che ha molti estimatori. La richiesta degli austriaci e’ stata di 20 milioni, ma da Formello sperano d’inserire BERISHA nella trattativa. Il Milan valuta il parco attaccanti perche’ vuole arrivare a CORREA dell’Atletico Madrid.

Prima pero’ deve definire le uscite e per questo si e’ affidato al potente procuratore Jorge Mendes che sta trattando le cessioni di ANDRE’ SILVA al Monaco e CUTRONE al Wolverhampton. Quest’ultimo pero’ non sembra convinto dalla soluzione inglese. Si muove anche la Fiorentina. Il patron viola Commisso ha offerto 3 milioni all’anno a Chiesa per convincerlo a rimanere. Quanto agli acquisti, si lavora per arrivare a LIROLA e BONIFAZI, mentre per l’attacco piace BALOTELLI, ma il problema al momento rimane l’ingaggio di Supermario. Il Venezia ha trovato l’accordo con il Cagliari per il trasferimento a titolo temporaneo del centrocampista 19enne CALIGARA, che si e’ gia’ aggregato alla squadra arancioneroverde in ritiro nella Val di Sole. Infine il Napoli, deciso a puntare su PEPE’ del Lilla: l’intesa con i francesi sarebbe gia’ stata trovata, rimane da convincere il giocatore che preferirebbe andare in Premier League, leggi in particolare Liverpool, che lo segue da tempo.

