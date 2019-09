Leclerc infiamma Monza in libere ma incognita meteo

Uno sguardo in pista e uno verso il cielo per controllare i tempi e il tempo. La prima giornata di prove libere scivola via, in una giornata dal clima instabile e con gli scivoloni a muro di Raikkonen e Perez, con una doppietta di Charles Leclerc. La sensibilita’ del suo piede – su una pista umida e infida – infiamma i migliaia dei tifosi Ferrari presenti a Monza e lascia indietro tutti i rivali, Hamilton in primis (a 68 millesimi nel pomeriggio ma con un ottimo passo gara complessivo), in condizioni diverse di asfalto. Ma Mattia Binotto, team principal della Rossa, vuole frenare i facili entusiasmi: ”Per vincere a Monza servira’ il weekend perfetto. Noi non abbiamo promesso una doppietta qui ma ci sono tutti gli auspici per fare bene. In Belgio abbiamo vinto con solo un secondo di vantaggio su Hamilton, vuole dire che non c’e’ tanto margine da gestire. Non vogliamo fare proclami, ma vincere piu’ gare possibili da qui al termine della stagione”.

Binotto batte forte sulla grande intesa nata tra i due piloti, ricordando che tra i due non ci saranno veri e propri ordini di scuderia finche’ la situazione non lo richiedera’: ”Tra Vettel e Leclerc non c’e’ un ordine chiaro o netto. Noi dobbiamo solo fornire loro l’auto migliore possibile. Avere due piloti di punta e’ un bel problema da gestire e ce lo auguravamo a inizio anno, si e’ creato un bel clima e la consapevolezza che viene prima la squadra. Il Belgio ha dimostrato che quando c’e’ bisogno di aiutarsi ci siamo, il gesto di Seb e’ da campione del mondo ma non e’ scontato ne’ banale, lo ha fatto con piacere”. La pioggia a Monza non e’ intensa ma cade ad intermittenza – anche con un timido sole tra le nubi -, un’anticipazione di quello che potrebbe succedere anche domenica durante la gara, con scarsa aderenza in staccata e difficolta’ a fare andare le gomme in temperatura. Il meteo resta infatti la scheggia impazzita del weekend, il punto di domanda piu’ grande: le Ferrari si augurano una gara asciutta per sfruttare la potenza del motore evoluto – come avvenuto gia’ a Spa nel primo trionfo del monegasco -, Mercedes e Red Bull invece fanno la danza della pioggia per arrivare in condizioni miste.

Le Frecce d’Argento vorrebbero sfruttare cosi’ al meglio il carico aerodinamico in curva, Verstappen – partira’ dal fondo griglia per aver cambiato il motore, al pari di Norris e Gasly – punta dritto ad una epica rimonta: ”Sul bagnato avremmo possibilita’ maggiori. Monza e’ una pista poco adatta a noi ma la mia Red Bull mi ha dato buone sensazioni”. Hamilton ha il ghigno di chi sa di poter arrivare sul gradino piu’ alto del podio: ”Il piccolo distacco dalla Ferrari e’ sorprendente, sinceramente non sapevo cosa aspettarmi da questo weekend. Non c’e’ una grande differenza tra le auto: ci aspettavamo fossero veloci sul rettilineo e lo sono, ma ci sono abbastanza curve dove possiamo recuperare. Questo bilancia un po’ le cose. In piu’ noi andiamo meglio sul passo gara ma non prepareremo un assetto specifico per la pioggia”.

