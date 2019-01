L’ennesima giravolta di Grillo, ora il comico è “pro-vax”. E firma documento Burioni anche con Renzi

Bufera di critiche e insulti su Facebook contro Beppe Grillo, appena un’ora dopo la sua firma, assieme a Matteo Renzi, del ‘patto per la scienza’ proposto dall’immunologo Roberto Burioni. Un testo che sostiene la ricerca scientifica, contrasta la pseudomedicina e di fatto sconfessa la battaglia ‘no-vax’. E proprio per questa ragione oltre 400 follower di Grillo si sono scatenati, nei commenti, al post, pubblicato sul blog beppegrillo.it. Andiamo con ordine.

Impegno di tutti contro gli pseudo-scienziati, a promuovere l’informazione corretta, a sostenere la scienza come valore universale, ad aumentare i finanziamenti. E ovviamente, a difendere l’utilita’ e l’importanza dei vaccini contro la marea di fake news. E’ questa la sostanza del documento bipartisan promosso da Roberto Burioni, il virologo divenuto celebre per le sue battaglie sui social contro i no-vax. Un documento che diventa uno spartiacque nella storia del movimento 5 Stelle, dopo l’annuncio a sorpresa che accanto a firme piu’ prevedibili, come quella di Matteo Renzi, compare addirittura quella del fondatore del movimento, Beppe Grillo. “Oggi e’ successa una cosa molto importante: Beppe Grillo e Matteo Renzi hanno sottoscritto (insieme a molti altri), un patto a difesa della scienza. Perche’ ci si puo’ dividere su tutto, ma una base comune deve esserci. La scienza deve fare parte di questa base”, ha annunciato Burioni su Facebook.

“Perche’ non ascoltare la scienza – ha aggiunto – significa non solo oscurantismo e superstizione, ma anche dolore, sofferenza e morte di esseri umani. Oggi sono molto contento, perche’ due persone rivali e distanti sono d’accordo sul fatto che non possiamo permetterci di buttarla via”. Una firma che ha fatto scalpore, soprattutto nella galassia pentastellata, sorpresa da un’adesione che ha il sapore di una correzione di rotta rispetto a posizioni che da sempre hanno puntato il dito contro le collusioni tra scienza “ufficiale” e case farmaceutiche, per non parlare della presunta pericolosita’ dei vaccini stessi. Non a caso Grillo, nel confermare la sua firma al documento, non cita l’odiato (dai 5 stelle) Burioni ma il co-estensore del testo, il professor Guido Silvestri.

Ma il senso della svolta e’ chiaro dalle parole dello stesso Grillo: “Il progresso della scienza deve essere riconosciuto come un valore universale dell’umanita’ e non puo’ essere negato o distorto per fini politici e/o elettorali”. Ma non solo. “Nella scienza non si crede: o si capisce oppure non si capisce. E’ una modalita’ di comprensione delle cose del mondo – prosegue allora Grillo arrivando al cuore della questione – che deve essere capace di prescindere da qualsiasi pregiudizio, quindi anche relativamente a un certo vaccino o modalita’ di vaccinazione della popolazione”.

Immancabili sono arrivate le proteste della base, che ha inondato il profilo Facebook del fondatore di commenti critici. I giudizi pressoche’ unanimi e durissimi: “Traditore”, “mai piu’ il mio voto dopo questo voltafaccia”, “ci avevate promesso di abolire i vaccini e invece adesso ce li volete iniettare con forza. Bel voltagabbana”. C’e’ anche chi posta un video risalente al 1998, in cui Grillo si batte contro i vaccini, e sotto il commento sarcastico: “Questo Grillo qui di oggi e’ lo stesso di questo video?”. E ancora: “la scienza non ha bisogno di patti, ha bisogno di liberta’. Non e’ un atto di fede. Siete vergognosi”. Quindi: “E pensare che una volta eri il mio mito. Dalle stelle alle stalle. addio Beppe!”. Un’ondata di sdegno da cui si distinguono in pochissimi. Tra loro c’e’ chi scrive: “Finalmente un raggio di luce in questa Italia oscurata dall’ignoranza di stupide ideologie e religioni”. Ma poi alla carica.

“Prima del 4 marzo avete battagliato per la 119, accusato il Pd di aver votato una legge incostituzionale , in campagna avevate promesso di abrogare la 119 e oggi firmate il patto con Renzi e Burioni”, scrive Valerio. “Molto delusa e rammaricata di essermi di nuovo sbagliata a dare il mio voto ma sono arrivata alla conclusione che per i poteri forti non ci sia nulla da fare se non una grande rivoluzione delle coscienze e non far piu’ vaccinare i nostri figli opporsi sempre fin quando non si fa chiarezza”, rincara la dose Nicoletta. Mentre Flavia e’ lapidaria: “E pensare che una volta eri il mio mito. dalle stelle alle stalle. addio Beppe!”. Piu’ tardi, arriva la “difesa”, direttamente di Grillo, che sul suo blog aggiunge in neretto un P.S: “Ho ricevuto il presente appello dal Professor Guido Silvestri. Non conosco il Professor Roberto Burioni”.

Il fronte pro-scienza invece esulta, a partire da Renzi, che racconta cosi’ la proposta di Burioni: “Mi ha detto: ‘Guarda, su questo documento forse portiamo anche Beppe Grillo. Sarebbe un grande passo in avanti, secondo me. Hai problemi nel caso a firmarlo insieme a lui?’. Certo che no. Se Grillo, i Cinque Stelle, la maggioranza abbandonano le posizioni antiscientifiche e NoVax io, da italiano, sono felice”. Anche due scienziati del calibro di Bruno Dallapiccola e Walter Ricciardi, da poco rimossi, come tutti gli altri, dal Consiglio Superiore di Sanita’, sottolineano l’importanza di un patto per la scienza bipartisan. E l’ex ministro Beatrice Lorenzin si chiede: “Dopo il ravvedimento di Grillo a quando la svolta nel Governo?”. C’è anche il deputato di Forza Italia Roberto Novelli che ricorda di essere stato destinatario nei mesi scorsi di minacce di morte da parte dei No Vax. “Beppe Grillo firma patto pro scienza promosso da Roberto Burioni . dice il parlamentare azzurro -. Ennesima inversione a U del M5S, che prende posizione giusta dopo speculazioni elettorali su vaccini. Ora manca solo smentita delle scie chimiche e l’ammissione che l’uomo e’ sbarcato sulla luna”.

Il “Patto Trasversale per la Scienza”, suddiviso in 5 punti aperti dall’impegno solenne di “tutte le forze politiche italiane” a sostenere “la Scienza come valore universale di progresso dell’umanita’, che non ha alcun colore politico, e che ha lo scopo di aumentare la conoscenza umana e migliorare la qualita’ di vita dei nostri simili”, e’ stato firmato tra gli altri da Beppe Grillo, Matteo Renzi, Roberto Burioni, Universita’ Vita Salute San Raffaele, Enrico Mentana, TgLa7, Guido Silvestri, Emory University, Atlanta, Mina Welby, Associazione Luca Coscioni.

