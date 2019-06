Lindsey Pelas, bionda e prorompente bellezza della Louisiana

Bionda e prorompente bellezza della Louisiana, Lindsey Pelas, modella di Playboy, è una vera e propria star del web grazie alle sue forme generose. Il suo account Instagram conta clamorosamente oltre 6 milioni di follower. La modella 27enne, ha visto una brusca ascesa ai vertici del mondo dell’influenza sui social media, grazie in parte alle apparizioni in Maxim e Playboy e in gran parte attraverso le numerose immagini e video che ha condiviso sulla sua pagina Instagram. Anche i suoi famosi seni giocano un ruolo importante, spesso citati nei titoli e nelle storie sulla stessa sensuale bionda.

