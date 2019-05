Lombardo trionfa a Kinisia ed è leader in campionato

Si è disputata in provincia di Trapani la 5° prova del campionato Aci Sport Sicilia, con 54 piloti al via. Con una prestazione impeccabile, il messinese di Brolo, Angelo Lombardo ha bissato il successo di poche settimane fa a Triscina, chiudendo i 15 giri dello “storico” circuito di Kinisia, col miglior tempo sulla distanza di 10’35”621. A Giuseppe Birriolo è andato il titolo di campione di giornata, avendo primeggiato nella 125 kzn under in prefinale e in finale col tempo migliore sul giro. Gli altri vincitori di classe sono stati: Marcello Maragliano nella Kzn 125 over, Angelo Blanco nella 60 Entry Level, Barbara Battaglia nella 125 x30 junior e Kevin Bonfiglio nella 60 Minikart.

Il weekend è stato caratterizzato dalle incerte condizioni climatiche, che hanno rappresentato l’incognita principale per i team, impegnati come sempre nella scelta delle regolazioni più adatte per ottenere le migliori performance. Gli allenamenti del sabato si sono disputatati su una pista a tratti umida, riservando ai piloti molte insidie. Nella mattinata di domenica il sole è tornato a splendere, a illuminare e riscaldare la pista e il pubblico che, come sempre numeroso, ha potuto godere dell’ appassionante spettacolo. Dopo le prove cronometrate e le prefinali, i primi a rientrare in pista sono stati i piloti della 125 kzn over. La vittoria, in questa categoria, è stata attribuita all’agrigentino Marcello Maragliano, a seguito della penalizzazione di 5 secondi, comminata dagli attenti giudici al messinese Sebastiano di Matteo, primo sul traguardo, ma retrocesso al quarto posto in classifica. Maragliano, che ha chiuso la prova in 11’03”339,ha ottenuto anche la migliore prestazione sul giro in 43”115. Alle spalle del vincitore si sono classificati l’altro agrigentino Enrico D’Elia e il palermitano Antonio Tramontana.

Nella 60 Entry level, gara tranquilla per Angelo Blanco, già leader di campionato, che ha tenuto lontani suoi avversari , concludendo la sua prova in 8’49”036. Secondo il marsalese Marco Puma. Nella 125 x 30J, vittoria “rosa”, per la palermitana di Termini Imerese , Barbara Battaglia, che con il tempo di 11’28”253 ha messo in fila tutti i suoi più accreditati avversar . Al secondo posto il palermitano di Cerda , Francesco La Chiusa, al terzo l’alcamese Stefano D’Angelo. Alla stessa manche ha partecipato anche Alessandro Sugameli, gareggiando in solitudine nella categoria 125 Rock. Nella 125 under, il palermitano di Misilmeri Giuseppe Birriolo, ha vinto col tempo complessivo di 10’46”520. A lui anche la migliore prestazione su giro in 42”701. Alle sue spalle con un distacco di oltre 3 secondi è giunto un’altro alcamese, Adriano Di Leo che ha regolato all’arrivo la coppia composta da Salvatore Giammò e Federico Rinella, separati sotto la bandiera di mezzo secondo.

Nella 60 Minikart, continua la serie di vittorie per il catanese Kevin Bonfiglio, unico dei protagonisti del campionato regionale a punteggio pieno. Il tempo del vincitore sui 12 giri è stato, 10’01”268. Al secondo posto, il trapanese di Sciacca, Giacomo Marsala, al terzo il catanese Sebastiano Cultraro. Una particolare menzione merita Aurora Mistretta, autrice del giro più veloce in 49”563. La bravissima alcamese, pur essendo partita dall’ultima casella dello schieramento, a seguito di un problema in cui è intercorsa in prefinale, è riuscita a risalire fino al quarto posto, infiammando il pubblico che non ha smesso un momento di incitarla nella sua rimonta.

Il vincitore della 125 kz2 Angelo Lombardo, che ha anche stabilito la migliore prestazione assoluta sul giro col tempo record di 41”89,a fine gara ha dichiarato: “ Vorremmo essere presenti col team alla maggior parte di gare del campionato regionale, allo scopo di arrivare preparati al massimo alla prova di Campionato Mondiale 125 Kzn 2, che si disputerà in settembre a Lonato (BS) sul lago di Garda e che rappresenta per me e la VRT l’appuntamento più importante dell’anno. A chiusura della manifestazione, la festa dei podi ha rappresentato come sempre un momento piacevole di aggregazione fra gli organizzatori, i protagonisti e tutti coloro che hanno partecipato attivamente alla riuscita giornata di sport.

