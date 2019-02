Di Maio: tetto due mandati non varrà per consiglieri comunali

Luigi Di Maio

Via il limite dei due mandati per i consiglieri comunali. Il vicepremier e capo politico M5s, Luigi Di Maio, tenta di dare una svolta al Movimento dopo la batosta elettorale in Sardegna e ancor prima in Abruzzo. “Fare il consigliere comunale non si può pensare sia un privilegio, lo dico in generale non solo per M5s. Oggi – ha aggiunto – un nostro eletto in un comune è presidio di legalità e lotta contro i privilegi e contro la gestione disinvolta dei comuni. Dobbiamo discutere nuove regole: ad esempio affinché il secondo mandato non valga come tale in modo che possano pensare di candidarsi al Parlamento e al consiglio regionale”. Di Maio ha voluto anche puntualizzare che “con Grillo non c’e’ nessun diverbio, non c’e’ nessun tipo di tensione”, rivelando di aver “sentito” il garante del Movimento “dieci minuti fa” e di parlarci spesso. E ha ribadito: “Il Governo va avanti per cinque anni”.

