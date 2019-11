Malore alla guida, automobilista muore sulla 131 a Sanluri

Un uomo di mezza eta’ e’ morto questa sera in un’area di servizio lungo la Statale 131, tra Sanluri e Villasanta nel sul Sardegna. Le generalita’ non sono ancora state diffuse. L’automobilista, da quanto si apprende, si e’ fermato a fare benzina nel distributore che si trova all’altezza del chilometro 40. E’ sceso dal veicolo e dopo aver rifornito e’ risalito sul mezzo e ha messo in moto. Proprio in quel momento, probabilmente a causa di un infarto, e’ svenuto e ha perso il controllo dell’auto, finita contro un muretto. Sul posto sono subito arrivati i medici del 118, ma per l’automobilista non c’e’ stato nulla da fare.

