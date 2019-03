Mansur Yavas, il candidato che fa tremare Erdogan ad Ankara

Il capo di Stato turco Recep Tayyip Erdogan

Mansur Yavas, candidato sindaco dell`opposizione ad Ankara, potrebbe aggiudicarsi la poltrona di primo cittadino della capitale. La posizione è occupata dai politici dell`AKP da 25 anni e sarebbe una svolta storica per la città. E una vera e propria sconfitta per il presidente Recep Tayyip Erdogan. Per questo sia il presidente che l`alleato Devlet Bahçeli, leader del nazionalista MHP, hanno investito tutte le energie per evitare un simile scenario.

Secondo i più recenti sondaggi effettuati da 6 società, Mansur risulta in vantaggio rispetto al rivale Mehmet Ozhaseki, sostenuto dal blocco AKP-MHP, di almeno 5 punti percentuali. Per l`amministratore della società Metropoll, Ozer Sencar, “il presidente Erdogan sta conducendo la campagna elettorale come se fosse lui il candidato sindaco. Ma assisteremo ad un forte calo dei voti dell`AKP”. Secondo Sencar “Mansur Yavas ha già vinto”.

Yavas, supportato dal blocco dell`opposizione formato dal kemalista Partito repubblicano del popolo (CHP) e da Iyi Parti, guidato dalla nazionalista Meral Aksener, è un avvocato entrato in politica verso la fine degli anni `80 tra le fila dei partiti nazionalisti MÇP e MHP, per poi passare nel 2013 nel CHP. È conosciuto per l’onestà e la laboriosità con cui ha amministrato il distretto Beypazari di Ankara. I trascorsi nella destra nazionalista hanno attirato a Yavas anche i voti del MHP in passato. Nel 2014 aveva infatti sfidato Melih Gokçek, longevo sindaco AKP della capitale, venendo sconfitto per un soffio, con un margine dell`1%, che Yavas aveva attribuito a brogli.

Segui ilfogliettone.it su facebook

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a redazione@ilfogliettone.it