Da mertedì nubi in aumento da nord a sud

Previsioni del tempo in Italia fornite dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare.

LUNEDI’ 28: NORD – al primo mattino banchi di nebbia sulle coste venete ed estese velature sulle restanti aree. Seguira’, poi, un deciso aumento della copertura nuvolosa con fenomeni su Liguria ed aree alpine confinali, dapprima deboli, poi in serata un po’ piu’ consistenti su levante ligure ed aree alpine centro occidentali. CENTRO E SARDEGNA – nubi in aumento su Toscana con qualche piovasco atteso a fine giornata sulle aree piu’ settentrionali. Estese velature sulle altre regioni salvo qualche addensamento nuvoloso piu’ compatto su Sardegna meridionale dove al mattino non si escludono deboli occasionali piovaschi. SUD E SICILIA – cielo in prevalenza sereno con qualche temporaneo addensamento nuvoloso sulla Sicilia tirrenica. Tendenza ad estese velature su tutto le regioni peninsulari.

TEMPERATURE: minime in lieve calo su Liguria, Toscana, Lazio, Campania settentrionale, Sicilia centro orientale; in lieve aumento sulla dorsale appenninica; stazionarie altrove; massime in generale calo sulle regioni settentrionali e Toscana; in aumento su Basilicata, Calabria ed isole maggiori; senza variazioni di rilievo sul resto della Penisola.

VENTI: deboli meridionali su Liguria; deboli settentrionali lungo le coste adriatiche centro meridionali; deboli variabili sul resto del Paese.

MARI: mossi canale di Sardegna e stretto di Sicilia ma con moto ondoso in graduale attenuazione; poco mossi i restanti mari.

MARTEDI’ 29: estesa copertura nuvolosa sulle regioni settentrionali con rovesci e temporali specie su triveneto, Emilia-Romagna e levante ligure in estensione a Toscana e settori settentrionali di Marche ed Umbria. Molte nubi anche su Lazio ma con deboli piovaschi limitati alle aree centro meridionali. Schiarite sulle altre regioni centrali seguite da estese velature. Variabilita’ lungo le coste tirreniche con nubi piu’ significative dal pomeriggio e qualche rovescio su Campania settentrionale e Sicilia tirrenica. Sereno o poco nuvoloso altrove.

MERCOLEDI’ 30: ancora molte nubi al nord con fenomeni localizzati per lo piu’ sulle regioni nord occidentali. Tendenza ad ampi rasserenamenti a partire dal Friuli Venezia Giulia con successiva estensione a Veneto, Emilia-Romagna e Liguria centro orientale. Generali condizioni di instabilita’ al centro sud con fenomeni sparsi a carattere di rovescio e temporale.

GIOVEDI’ 31 E VENERDI’ 1: ancora instabile sulle regioni meridionali e localmente per la prima parte della giornata di giovedi’ su quelle centrali. Bel tempo al nord e dal pomeriggio anche al centro con un po’ di nubi in piu’ sulle regioni centrali adriatiche. In attesa di un graduale al nord a partire dalle aree alpine e miglioramento sulle regioni meridionali.

