Morta Mariarita Sgarlata. Franceschini, figura appassionata

Mariarita Sgarlata

E’ morta l’ex assessore regionale ai Beni culturali, Mariarita Sgarlata. Aveva 57 anni. Nelle ultime settimane ha combattuto contro un tumore. Professoressa associata di archeologia cristiana e medievale, gia’ ispettrice della pontificia commissione di archeologia sacra, ultimamente aveva ricoperto l’incarico di consulente del ministro Bonisoli ed era consigliere delegato della Fondazione Inda. Da assessore e poi successivamente era stata protagonista di una battaglia a difesa del paesaggio, con la consapevolezza della necessita’ di recuperare la vocazione turistico-culturale del territorio attraverso scelte sostenibili. Non a caso ha condiviso le linee guida del piano paesaggistico della provincia di Siracusa. Ha scritto “L’eradicazione degli artropodi. La politica dei beni culturali in Sicilia”, un libro-denuncia sui siti storici in Sicilia. I funerali saranno celebrati a Siracusa nei primi giorni della prossima settimana.

“Il mondo della cultura perde una figura coraggiosa e appassionata che si e’ spesa con grande impegno per la tutela del patrimonio, del territorio e del paesaggio siciliano” afferma il ministro per i Beni e per le attivita’ culturali e per il turismo, Dario Franceschini ricordando la professoressa Sgarlata. Per il ministro, una “archeologa rigorosa ma anche professoressa amata e stimata dai suoi allievi. Come consigliere delegato dell’Istituto nazionale del dramma antico di Siracusa in pochi mesi ha dato prova di grande capacita’ e competenza. Sono vicino alla famiglia della professoressa Maria Rita Sgarlata in questa giornata di lutto”. Il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, esprime, a nome personale e del governo, “profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia per la prematura scomparsa dell’ex assessore regionale ai Beni culturali, Mariarita Sgarlata”.

E ancora commozione e dolore per la morte di Mariarita Sgarlata. “Esprimo a nome dell’amministrazione comunale di Siracusa, il cordoglio per la prematura scomparsa di Mariarita Sgarlata, una donna tenace che ha affrontato gli impegni pubblici con passione nell’interesse della collettivita’”, dice il sindaco di Siracusa, Francesco Italia. “Ci conoscevamo da giovanissimi, abbiamo avuto una stagione di aspre polemiche, per fortuna del tutto superata. Ci siamo ritrovati attorno a un ambizioso progetto di rilancio della cultura cittadina attraverso la sua piu’ importante istituzione culturale. Mancherai molto alla citta’ e all’Inda”, dice l’assessore Fabio Granata. “Vicino nella dolorosa circostanza si stringe tutta l’imprenditoria alberghiera siracusana. Serberemo nel nostro cuore il tuo entusiasmo, la tua tenacia, la tua professionalita’ nel realizzare traguardi, per altri impossibili. Che Dio ti abbia in gloria”, afferma il presidente di “Noi Albergatori”, Giuseppe Rosano.

I deputati regionali del M5s ricordano “la brillante professionista, una donna di cultura che, anche attraverso un vivace impegno politico, sospinto sempre dall’amore incessante verso la sua terra, ha saputo incidere per il miglioramento delle istituzioni nelle quali ha operato con giustizia, senso della bellezza e lungimiranza, per la Sicilia e per i siciliani”. Il presidente Francesco Italia, il sovrintendente Antonio Calbi, il consiglio di Amministrazione e tutti i lavoratori e collaboratori della Fondazione Inda fanno sapere che “sono profondamente addolorati per l’improvvisa scomparsa di Mariarita Sgarlata, consigliere delegato dell’Istituto nazionale del Dramma Antico”. “Archeologa, docente di archeologia cristiana e medievale all’Universita’ di Catania, studiosa impeccabile, Mariarita Sgarlata, nel ruolo di consigliere delegato, con forza, coraggio e grandissima energia ha guidato l’Inda, insieme al sovrintendente e a tutto il Consiglio di amministrazione, in una stagione indimenticabile per l’Istituto – concludono – In questo momento di grandissimo sconforto, la Fondazione Inda esprime la propria vicinanza e il proprio cordoglio ai familiari”.

