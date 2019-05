Morto architetto piramide Louvre Ieoh Ming Pei. Aveva 102 anni

Ieoh Ming Pei

Addio al rinomato architetto Ieoh Ming Pei, uno degli ultimi maestri dell’architettura modernista e autore della piramide di vetro del Louvre a Parigi. Aveva 102 anni. Ad annunciare la morte del maestro, il figlio, Chien Chung Pei, secondo il quale il padre e’ morto nella notte tra mercoledì e giovedì. Per quanto riservato e supremamente diplomatico, il viso di Pei, sempre coronato da occhiali tondi con la montatura spessa, poteva spezzarsi inaspettatamente in un ampio, abbagliante sorriso. Si avvicinò ai clienti con fascino e intelligenza, e di solito soccombevano felici.

“Sig. Pei è allo stesso tempo il più pragmatico e il più visionario degli architetti, il suo lavoro è in bilico tra le esigenze del mondo reale e i sogni dell’arte”, ha scritto Paul Goldberger, critico d’architettura del New York Times nel 1989 dopo l’apertura di la piramide del Louvre a Parigi. Figlio di una nota famiglia di Suzhou, Ieoh Ming Pei ha iniziato la sua carriera scolastica alla Saint John’s University di Shanghai e successivamente al St. Paul’s College, Hong Kong. Successivamente si trasferì negli Stati Uniti d’America: iniziò alla University of Pennsylvania prima di ricevere la laurea in architettura dal Massachusetts Institute of Technology nel 1940.

Premiato con l’Alpha Rho Chi Medal, il MIT Travelling Fellowship, la AIA Gold Medal, Ming Pei nel 1946 conseguì il master ad Harvard in Architettura e rimase lavorando come assistente. Nel 1955 aprì un suo studio d’architettura, dal 1989 denominato Pei Cobb Freed & Partners. Gli oltre 50 progetti di Pei comprendevano, tra gli altri, il Musee d’Art Moderne di Lussemburgo (2006), l’edificio della Creative Artists Agency di Beverly Hills (1989) e la Bank of China Tower di 72 piani ad Hong Kong (1989). Ha anche progettato il John. F. Kennedy Library a Boston (1979), la Rock and Roll Hall of Fame and Museum di Cleveland (1995) e l’angolare East Building della National Gallery of Art di Washington.

