Nomina annullata, Faraone non è più segretario Pd in Sicilia

Davide Faraone e Teresa Piccione

Il renziano Davide Faraone non e’ piu’ segretario del Pd in Sicilia. Dopo sette mesi dalla sua elezione, avvenuta in un clima rovente e con l’area Zingaretti sull’Aventino, la commissione nazionale di garanzia ha annullato la nomina del senatore, accogliendo il ricorso che avevano presentato i rappresentanti della mozione Zingaretti nell’isola. E scatenando le proteste dell’ala renziana. Faraone era stato nominato segretario dalla commissione regionale per il congresso, lo scorso 13 dicembre, dopo l’annullamento delle primarie (erano previste il 16 dicembre) perche’ rimasto l’unico candidato in corsa, dopo il ritiro di Teresa Piccione (area Zingaretti), che aveva accusato la commissione nazionale di garanzia di avere stravolto le regole del partito, stabilendo il rinvio dei congressi provinciali e di circolo a dopo le primarie.

Il 23 dicembre, i 180 componenti dell’Assemblea regionale del partito, dove non c’erano esponenti dell’area Zingaretti, avevano ratificato la proclamazione. Ora il colpo di scena. In arrivo un commissario che guidera’ il partito in attesa della nuova campagna di tesseramento e dei nuovi congressi. Per il vicesegretario regionale, Antonio Rubino, quella della commissione e’ una “scelta scellerata”, mentre canta vittoria il coordinamento regionale della mozione Zingaretti: “Adesso si apre una nuova fase per la costruzione del nuovo Pd anche in Sicilia, una fase di confronto plurale che permetta a iscritti ed elettori di partecipare alla Costituente delle idee lanciata da Nicola Zingaretti per ritrovare la forza di una proposta alternativa in grado di cambiare la Sicilia e il Paese”. Intanto, il presidente dei senatori Pd, Andrea Marcucci, invoca l’intervento del segretario Zingaretti “a difesa delle regole. La decisione di annullare l’elezione di Faraone e’ di una gravita’ senza precedenti. Il diktat della commissione di garanzia e’ dettato da sole ragioni di corrente”, afferma.

