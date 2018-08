Non esiste livello sicuro di alcool per la salute

Anche bere un bicchiere di vino o di birra al giorno comporta un rischio per la salute. Lo indica un vasto studio sulla frequenza e l’impatto del consumo di alcool, responsabile di quasi 3 milioni di morti all’anno in tutto il mondo.

Un bevitore di alcool su tre muore di problemi di salute all’alcool, spiega lo studio, a favore di una campagna “zero alcool”. Nel mondo sono stimati 2,4 miliardi di bevitori, il 63 per cento dei quali uomini. Lo studio, pubblicato dalla rivista medica The Lancet, valuta il livello di consumo di alcool e gli effetti sulla salute in 195 Paesi, tra il 1990 e il 2016. L’alcool ha provocato 2,8 milioni di morti nel 2016, ha sottolineato. Nel 2016, il consumo di alcool è stato il settimo fattore di rischio di decessi prematuri e di invalidità nel mondo e la principale causa di morte tra le persone dai 15 ai 49 anni. L’alcool è associato a un decesso su dieci in questa fascia di età.

