Nuove date dal vivo del “Per un milione tour” dei Boomdabash

I Boomdabash

Dopo l`annuncio delle prime quattordici tappe si aggiungono 11 nuove date al “Per un milione tour” dei Boomdabash, che dal 4 luglio li vedrà protagonisti nelle principali città italiane per tutta l`estate tra festival, club e summer arena. Il 7 luglio saranno a Sedilo (Or), il 18 ad Arborea (Or), il 30 a San Ferdinando di Puglia (Ba), il 3 agosto a Canicattì (Ag), l’11 a Trepuzzi (Le), il 13 agosto a Rimini, il 19 a Rivisondoli (Aq), il 23 a Cetraro (Cs), il 25 a Chiusano San Domenico, il 26 a Rocchetta Sant`Antonio (Fg) e il 12 settembre a Modena.

I Boomdabash, considerati tra le migliori band reggae italiane del momento, in questa nuova avventura live proporranno dal vivo molti brani del loro ultimo lavoro “Barracuda – Predator Edition 2019” e ripercorreranno i momenti salienti della loro carriera musicale, con i maggiori successi, da “Portami con te” al “Il solito Italiano”, senza dimenticare “Non ti dico no”, brano più tramesso dalle radio del 2018. Durante le performance dal vivo non mancherà inoltre “Per un milione”, brano presentato a Sanremo 2019, tra i più ascoltati della Top 50 Italia di Spotify, già certificato doppio disco di platino dalla FIMI/GFK e il cui video ha superato 55 milioni di views sulla rete, è anche disponibile nella versione spagnola “Que Te Enamores” featuring Cupido e Portusclan El tigre. Ad affiancare la band dal vivo ci sarà il batterista Carmine B Dog.

Continua nel frattempo l`irrefrenabile ascesa di “Mambo salentino”, nuova hit della band featuring Alessandra Amoroso che a pochi giorni dall`uscita è balzata direttamente in Top 10 della classifica Top 50 Italia di Spotify sfiorando 5 milioni di stream, il brano è anche tra i 10 brani più trasmessi e suonati dalle emittenti radiofoniche nazionali. Le prevendite delle nuove date del “Per un milione tour” sono disponibili sui canali Boomdabash e acquistabili direttamente in loco.

