Ponte Genova, sindaco ha nominato due sub commissari

Marco Bucci

Il sindaco e commissario per la ricostruzione del ponte Morandi Marco Bucci ha gia’ fatto il primo decreto con cui nomina i suoi due sub commissari: un giudice della Corte dei Conti e il direttore generale di Filse (la finanziaria della Regione Liguria) Ugo Ballerini. Lo rivela il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti via fb. “Ballerini e’ uno degli uomini piu’ esperti di diritto amministrativo della nostra Regione” commenta senza specificare il nome del giudice della Corte dei Conti.

Segui ilfogliettone.it su facebook

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a redazione@ilfogliettone.it