Cultura culinaria tailandese, bocconcini di pollo alle arachidi

Il pollo alle arachidi è una ricetta presente in molte cucine nel mondo, ma appartiene principalmente alla cultura culinaria tailandese. Viene in genere servito con del riso bianco; ottimo è il riso basmati.

Ingredienti (per 4 persone)

petto di pollo 400 gr – arachidi 140 gr – 1 cucchiaino da tè di zenzero fresco e grattugiato – 3 cucchiai di salsa di soia (shoyu) chiara – 1 cucchiaino di salsa di pesce – brodo vegetale 100 ml – 2 cucchiai di maizena 2 cucchiai da tavola 2 scalogni – 4 cucchiai di olio di arachidi

Procedimento

Preparate una salsa mescolando il brodo con la salsa di soia, la salsa di pesce e la maizena. In una wok scaldate l’olio e fatevi tostare le arachidi per qualche minuto. Rimuovete le arachidi e, nella stessa wok, fate appassire lo scalogno tagliato a rondelle insieme allo zenzero.

Unite, a questo punto, il pollo tagliato a pezzettini di 2 cm di lunghezza e fate cuocere per 15 minuti a fiamma dolce o fino a cottura del pollo mescolando il tutto con un cucchiaio di legno. Aggiungete la salsa preparata precedentemente e per ultimo le arachide tostate.

Se la salsa durante la cottura del pollo si dovesse restringere troppo diluitela con un mestolo di brodo vegetale.

Segui ilfogliettone.it su facebook

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a redazione@ilfogliettone.it