Salvini non sarà processato, passa la linea del governo. Il ministro: “Abbiamo salvato migliaia di vite”

Matteo Salvini

Il ministro dell’Interno Matteo Salvini non sara’ processato per sequestro di persona per la vicenda dei migranti bloccati a bordo della nave Diciotti la scorsa estate. Il dato, non ufficiale ma certo, e’ gia’ emerso dalla votazione dell’Aula del Senato, che restera’ aperta fino alle 19 ma il cui esito non e’ assolutamente in dubbio, con 232 senatori gia’ schierati per il no all’autorizzazione. Passa dunque la linea, piu’ volte ribadita dal governo, secondo cui la scelta di non far sbarcare i migranti tratti in salvo dalla nave militare italiana per circa una settimana e’ stata una scelta politica governativa e come tale non sindacabile e non un abuso di un ministro per ottenere un personale vantaggio politico. Una ricostruzione accolta in toto dalla relazione della Giunta per le autorizzazioni, presieduta da Maurizio Gasparri, votata oltre che dalle due forze di maggioranza, anche da FI e FdI.

Una linea rivendicata in Aula stamani dallo stesso Salvini, che e’ giunto in Senato a inizio seduta e ha parlato per circa mezz’ora dai banchi della Lega, cedendo visibilmente all’emozione in alcuni passaggi del proprio discorso. “Non mi emoziono quando parlo – ha detto prendendo la parola – ma quando c’e’ di mezzo un reato me lo sono scritto perche’ se mi si accusa che, col mio lavoro ho fatto privatamente qualcosa che ho fatto e faro’ per difendere la sicurezza del Paese e dei miei figli, allora perdonate, un po’ di emoziono”. Entrando nel merito della questione sollevata dal tribunale dei ministri, Salvini ha spiegato che “la decisione sulla Diciotti e’ stata una iniziativa del governo coerente con gli interessi pubblici del Paese. Il governo ha sviluppato misure e azioni per la lotta al contrasto dell’immigrazione clandestina e ringrazio i colleghi 5 Stelle perche’ le cose si fanno in due, evidentemente. I numeri – ha proseguito – dicono che cosi’ facendo, abbiamo salvato migliaia di vite. Nel 2015 immigrati sbarcati 153 mila, vittime recuperate in mare 296. Nel 2016 migranti sbarcati 181 mila, vittime recuperate 390, nel 2017 119 mila sbarcati, 210 le vittime recuperate, nel 2018 sbarcati 23 mila e 370, vittime recuperate 23. Nel 2019, a ieri, 348 sbarcati e vittime una. Quindi meno partenze, meno sbarchi, meno morti.

Non manca la polemica col Pd: “Piu’ che porti aperti, qualcuno era sostenitore di ‘cimiteri aperti’, ma Salvini ha aggiunto che “non saro’ mai il ministro che lascia morire qualcuno in mare”. Il responsabile del Viminale ha ribadito il rischio di infiltrazioni di terroristi islamici a bordo dei barconi e ha insistito sul contrasto alle attivita’ illegali connesse all’immigrazione clandestina: “Io e il governo a cui mi onoro di appartenere non saremo mai complici dei trafficanti di droga e di armi. Amo l’Italia, i miei figli e il mio lavoro. Mi ritengo un ragazzo fortunato, ringrazio il buon Dio e gli italiani – ha detto concludendo ancora emozionato – per l’onore di poter difendere con il mio lavoro che penso di svolgere con onesta’, buon senso, coraggio. Siate certi che continuero’ il lavoro senza nessuna paura, senno’ farei un altro mestiere”. In aula, con Salvini c’era anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che si era detto “sereno e confidente” sull’esito del voto e sulla tenuta del governo in generale mentre, per quanto riguarda la tenuta del gruppo di M5s, in attesa dei risultati definitivi e’ da segnalare il voto favorevole all’autorizzazione e procedere delle senatrici “dissidenti” Paola Nugnes ed Elena Fattori, gia’ annunciato e ribadito in aula con due interventi in dissenso dal gruppo.

Segui ilfogliettone.it su facebook

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a redazione@ilfogliettone.it