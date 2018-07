Scamarcio sul set con Lombardi. Sei i titoli in uscita

Riccardo Scamarcio

Dopo “La-bas – Educazione Criminale” e “Take five” Guido Lombardi torna sul set per girare un nuovo film che avrà come protagonista Riccardo Scamarcio. A rivelarlo Nicola Giuliano produttore della Indigo Film nella prima serata delle Giornate del Cinema Lucano a Maratea – Premio Internazionale Basilicata. Le riprese inizieranno a fine agosto.

Nicola Giuliano porterà a Maratea l’opera prima di gran successo di pubblico “Metti la Nonna in Freezer” di Giancarlo Fontana e Giuseppe Stasi. Targati Indigo Film arriveranno in sala nella prossima stagione : “Capri Revolution” di Mario Martone, coprodotto con Viola Prestieri “Euforia” di Valeria Golino con Riccardo Scamarcio, Valerio Mastandrea e Isabella Ferrari anche lei in arrivo a Maratea e coprodotto con Amedeo Pagani “L’uomo che comprò la luna” di Paolo Zucca con Stefano Fresi e Francesco Pannofino quest’ultimo anche lui a Maratea.

Il nuovo film di Guido Lombardi sarà il settimo titolo con Riccardo Scamarcio che vedremo nella prossima stagione. Rivedremo l’attore sul grande schermo in “Euforia” di Valeria Golino, “Il testimone invisibile” di Stefano Mordini (8 novembre), “Cosa fai a Capodanno?” di Filippo Bologna (15 novembre), “Les Estivants” di Valeria Bruni Tedeschi, “Non sono un assassino” di Andrea Zaccariello e “Welcome Home” di George Ratliff.

Segui ilfogliettone.it su facebook

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a redazione@ilfogliettone.it