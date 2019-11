“Sfrutta il fratello”, post choc contro Ilaria Cucchi

Ilaria Cucchi “sfrutta il fratello tossico per il proprio successo”. Questo era scritto nel post di un consigliere regionale del Lazio di Cambiamo!, Adriano Palozzi, gia’ Fi, poi cancellato con tanto di scuse. Il post pero’ e’ rimasto su Facebook abbastanza per circolare e indignare il web. Anche per i toni usati. Nel post Palozzi sosteneva che Cucchi “e’ stato maltrattato” e lo definiva “tossico” gettando un velo anche sulle condanne dei due carabinieri commentando: “giuste? Bah”. “Stefano Cucchi ha avuto finalmente giustizia (Bah)! -scriveva Palozzi- La sorella finalmente e’ soddisfatta e si lancia in una nuova e brillante carriera politica o nello spettacolo (insomma cerca un modo per guadagnare).

Stefano Cucchi sara’ anche stato maltrattato e per questo ci sono state delle condanne (giuste? Bah)! Va pero’ ricordato che non parliamo di uno studente modello o di un bravo ragazzo di citta’ bensi’ di un tossico preso con 20 grammi di hashish e con alcune dosi di cocaina destinate evidentemente allo spaccio e pure abbastanza spocchioso”. Il post, intitolato ‘Io non sto con Ilaria Cucchi‘, si concludeva con l’attacco ad Ilaria: “per carita’ nessuno puo’ morire e deve morire di botte ma neanche puo’ passare per vittima o per eroi lui e tantomeno la sorella che sta sfruttando il fratello tossico per il proprio successo!”. In serata le parole sono state cancellate e sono arrivate le scuse: “tolgo il post sulla vicenda Cucchi perche’ ormai su Facebook non e’ piu’ possibile esprimere una opinione senza essere fraintesi o giudicati. Mi scuso con chi si e’ sentito offeso non era questo lo scopo!”.

Ilaria Cucchi da sempre e’ oggetto di episodi di odio on line. Anche dopo la sentenza di condanna dei due carabinieri. Un’altra esponente di Cambiamo! dopo la sentenza scrive sempre su Fb: “I Carabinieri avranno anche sbagliato!!!!…. ma tuo fratello rimarra’ sempre un drogato e spacciatore che uccideva altre persone …. Non c’e’ nulla da festeggiare!!!!! #ILARIACUCCHI Vergognati”. “Parole vergognose”. Questo il commento del segretario del Pd Lazio, senatore Bruno Astorre, sul post di Palozzi. “Non varrebbe la pena replicare ne’ fare polemica con chi immagino sia in cerca di visibilita’ sfruttando il dramma di una famiglia. Voglio, tuttavia, ringraziare Ilaria Cucchi per aver combattuto una battaglia di civilta’, sui diritti che ha aiutato tutto il Paese a compiere passi avanti nelle coscienze di ciascuno perche’ lo stato di diritto vale per tutti anche per chi specula sui drammi”, aggiunge Astorre.

