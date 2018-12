Sicilia, stop ai congressi provinciali del Pd

La Commissione nazionale di garanzia, che si è riunita oggi in via telematica, dopo avere esaminato la richiesta del segretario organizzativo nazionale Gianni Dal Moro, ha deliberato la “sospensione immediata delle procedure relative ai congressi provinciali della Sicilia” e “l’esame dei relativi ricorsi pervenuti a questa Commissione nelle ultime ore, per consentire al responsabile organizzativo nazionale di ristabilire un percorso congressuale condiviso”. A firmare la delibera è il Presidente della Commissione nazionale di garanzia Roberto Montanari. Nei giorni scorsi cinque province, Catania, Caltanissetta, Palermo, Agrigento e Trapani, basandosi sui deliberati della direzione e della commissione regionale di garanzia, avevano avviato le procedure per i congressi locali. Ma oggi arriva lo stop dal partito nazionale.

