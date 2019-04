Linea gioielli Maria Sole Ferragamo

Heritage, tecnologia e sostenibilita’, in un mix creativo che sceglie la pelle riciclata come materiale preferito per un’elegante linea di gioielli e accessori. Ecco il cuore del progetto So-Le Studio, la linea di gioielli e accessori creata Maria Sole Ferragamo, architetto e designer, nipote di Salvatore, il fondatore della maison fiorentina. Dopo aver conseguito una laurea in architettura al Politecnico di Milano e un master in design del gioiello alla prestigiosa Central Saint Martins di Londra, Maria Sole Ferragamo ha deciso di lanciare il suo progetto a Firenze, creando gioielli unici realizzati con la pelle riciclata. Sono pezzi su misura e personalizzati, accessori unici, che lei stessa definisce “architetture per il corpo”, che tengono in massima considerazione la sostenibilita’ e l’idea del recupero.

Da pochi mesi ha aperto il suo studio-atelier a Firenze. E’ lei stessa a fare ricerca, scegliendo la pelle di recupero, studiando le applicazioni (come quella con la polvere di acciaio) e lavorando con gli artigiani. In collezione ci sono orecchini, bracciali, collane e cinture, tutti personalizzabili; tutta la produzione e’ a Firenze. E’ proprio qui che Maria Sole Ferragamo e’ cresciuta, in un ambiente ricco di creativita’, passione per l’artigianalita’ e bellezza. E’ qui che ha mosso i primi passi nel settore, a 12 anni per la precisione, realizzando i primi orecchini con scarti di cuoio recuperati nelle fabbriche della Toscana.

Segui ilfogliettone.it su facebook

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a redazione@ilfogliettone.it