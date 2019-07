Sos caldo, giovedì triplicano città da bollino rosso Roma,

Sos caldo. Giovedi’ sono 13 le citta’ italiane che il ministero della Salute indica con il bollino rosso, quasi il triplo rispetto ai 5 centri urbani previsti domani. Se mercoledi’ il massimo livello di rischio caldo riguarda Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, giovedi’ e’ previsto anche a Bologna, Frosinone, Genova, Pescara, Rieti, Roma, Trieste e Verona. E’ il massimo livello di rischio caldo, in una scala da 0 a 3, in cui spiccano anche 5 bollini verdi (nessun rischio), tra cui Palermo e Reggio Calabria.

In pratica, c’è un’ondata di caldo africano sull’Italia proveniente dal deserto algerino con temperature che toccano picchi di 40 gradi in molte regioni. Colpiti principalmente il Nord, gran parte del Centro e la Sardegna. A Roma la temperatura è arrivata a 37 gradi.

Ma non va meglio nel resto d’Europa. Si soffre l’afa con temperature vicine o sopra i 40 gradi anche in Francia, Belgio, Olanda, Austria, Lussemburgo. Bagni nelle fontane, gelati, tanta acqua, cittadini e turisti fanno di tutto per combattere la calura. E temperature elevate si stanno registrando anche negli Stati Uniti, in particolare nelle grandi città come New York e Washington.

Segui ilfogliettone.it su facebook

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a redazione@ilfogliettone.it